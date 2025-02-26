Ismail Jakobs Yeniden Sakatlandı, Üç Hafta Yok

GALATASARAY’DA ISMAIL JAKOBS’TAN KÖTÜ HABER

Son olarak Süper Lig’in 25. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Galatasaray’da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, yaz transfer döneminde 1 milyon euro kiralama ve 8 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Ismail Jakobs ile ilgili sorunlar yaşıyor. Geçirdiği sakatlıklar nedeniyle birçok maçta takımdan uzak kalan Jakobs, son olarak aşil tendonundan sakatlandı ve Fenerbahçe derbisinde de sahaya çıkamadı.

2-3 HAFTA SAKAT

HT Spor’un haberine göre, ağrıları geçmeyen Ismail Jakobs’un 2-3 hafta daha sahalardan uzak kalacağı bildiriliyor. Bu durum, Galatasaray için bir diğer sıkıntılı süreç anlamına geliyor. Ismail Jakobs, bu sezon Galatasaray’da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle toplamda 16 mücadelede forma giyemedi. Galatasaray forması ile yalnızca 16 maça çıkabilen Jakobs, bu süreçte 1 asistlik skor katkısı sağladı.