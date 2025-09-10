İsmail Kartal Basın Toplantısı Açıklaması Yaptı

Spor

FENERBAHÇE’DE YENİ TEKNİK DİREKTÖR TARAFTAN DUYURULDU

Fenerbahçe kulübü, teknik direktörlük pozisyonuna İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco’yu atadı. 39 yaşındaki Tedesco ile 2 yıllık bir sözleşme imzalanacağı bildirildi. Tedesco’nun yardımcılığını, eski Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül’ün yapacağı bilgileri geldi.

İSMAİL KARTAL’DAN AÇIKLAMA

Yeni teknik direktörün belirlenmesinin ardından İsmail Kartal’dan bir açıklama yapıldı. Kartal, kendisi hakkında çıkan iddialara yanıt vererek, “Fenerbahçe’mizin yeni teknik direktörünün belirlenmesi sürecinde hakkımda asılsız gerçek olmayan, çarpıtılarak sunulan ciddi bilgi kirliliği mevcuttur.” dedi. Ayrıca, Fenerbahçe’nin bir parçası olduğunu belirten Kartal, bu seçim sürecini dikkate alarak sessiz kaldığını ifade etti. Kartal, “Cevap hakkımı saklı tuttum. Bu süreçlerden hemen sonra taraftarlarımıza ve camiamıza gerekli tüm açıklamaları basın toplantısıyla yapacağım.” şeklinde düşüncelerini tamamladı.

