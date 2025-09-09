İsmail Kartal Basın Toplantısı Yapacak!

DOMENICO TEDESCO’NUN GÖREVE GELİŞİ

Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco’yu getirdi. 39 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi. Tedesco’nun yardımcılığını ise eski Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül’ün üstleneceği ifade edildi.

İSMAİL KARTAL’DAN AÇIKLAMALAR

Yeni teknik direktörün atanmasının ardından İsmail Kartal’dan da bir açıklama geldi. Kartal, kendi hakkında ortaya atılan iddialara dair yanıt verdi. “Fenerbahçe’mizin yeni teknik direktörünün belirlenmesi sürecinde hakkımda asılsız, gerçek olmayan, çarpıtılarak sunulan ciddi bilgi kirliliği mevcuttur” dedi. Fenerbahçe’nin bir evladı olduğunu belirten Kartal, seçim sürecini göz önünde bulundurarak sessiz kalmayı tercih ettiğini dile getirdi. Kartal, “Cevap hakkımı saklı tuttum. Bu süreçlerden hemen sonra taraftarlarımıza ve camiayıma gerekli tüm açıklamaları basın toplantısıyla yapacağım” diyerek sözlerini tamamladı.