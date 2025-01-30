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Spor

İsmail Kartal’dan Türkiye’den Oyuncu Hamlesi

ismail-kartal-dan-turkiye-den-oyuncu-hamlesi

İsmail Kartal Türkiye’den Oyuncu Peşinde

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra İran’ın Persepolis takımına katılan İsmail Kartal, Türkiye liginden istediği futbolcular bulunduğunu basına yansıttı.

Türkiye’den Birkaç Oyuncuyla Görüşme Aşaması

İsmail Kartal, bu konu üzerine yaptığı açıklamada, “Türkiye’den birkaç oyuncuyla görüşüyoruz. Şu anda çok sıkı birkaç gün kaldı transferin bitmesine. Alabilirsek buradan takip ettiğim bildiğim oyuncular var, onları almak için uğraşacağız.” şeklinde konuştu.

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