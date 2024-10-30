İsmail Küçükkaya Canlı Yayında Bozkurt Yaptı

YENİ BİR SABAH PROGRAMINDA BOZKURT İŞARETİ

Halk TV’de yayınlanan “Yeni Bir Sabah” programında gazeteci İsmail Küçükkaya, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile özdeşleşmiş olan bozkurt işaretini canlı yayında gerçekleştirdi. Bu hareketi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı ve Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar’ın bozkurt işareti yaptığı bir fotoğrafın ekrana getirilmesinden hemen önce yaptı.

KÜÇÜKKAYA’NIN AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Bozkurt işaretini yaptıktan sonra Küçükkaya, yönetmenden kendisini yakın çekime almasını istedi. Ancak bu duruma yönelik açıklamasında, “Benim bunu yapmam haber değeri taşımıyor. Bunu Selçuk Bayraktar yapınca haber olur,” şeklinde ifadeler kullandı. Bu anlar sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı.