İsmail Özhan Özmen Trafik Kazasında Yaralandı

KAZA DETAYLARI

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca mevkisinde sabah saatlerinde gerçekleşen trafik kazasında, Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi İsmail Özhan Özmen ağır yaralandı. Kazada araçta bulunan şoför Emre Yıldızcan ise olay yerinde hayatını kaybetti. Saat 10.00 sularında yaşanan kaza, lüks aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarpmasıyla meydana geldi.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonrası, olay yerine hızlı bir şekilde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan İsmail Özhan Özmen’e sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve ardından hastaneye kaldırıldı. Özmen’in sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kaza sonucunda lüks otomobil, bariyerlere çarpmanın etkisiyle ciddi hasar aldı.

KAZANIN NEDENİ ÜZERİNE İNCELEME

Olay yerine gelen ekipler, kazanın nedenine ilişkin detaylı bir inceleme başlattı. Hasar gören araç, çekici yardımıyla otoparka çekilirken, kaza nedeniyle otoyolda kısa süreli bir trafik yoğunluğu da yaşandı. Kazanın ortaya çıkardığı bu durum, sürücülerin dikkatli olmalarını gerektiren önemli bir konu olarak değerlendiriliyor.