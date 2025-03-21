İsmail Saymaz’a Ev Hapsi Verildi

İSMAİL SAYMAZ GÖZALTINA ALINDI

İsmail Saymaz, 19 Mart Çarşamba günü Gezi Parkı olaylarına dair başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Saymaz hakkında yapılan açıklamada, “61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebir ve şiddet kullanılarak görevini yapmasını engellemeyi amaçlayan eylemler” nedeniyle bir soruşturma açıldığı belirtildi.

EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

Saymaz’ın 12 yıl önce Gezi eylemleriyle ilgili sosyal medya paylaşımlarının soruşturma sebebi olduğu ifade edildi. Gecesini emniyette geçiren Saymaz’ın ifadesi alınmaya başlandı. 4 saat süren emniyet ifadesinin sonrasında, İsmail Saymaz adliyeye sevk edildi. Bu sabah saatlerinde savcılıkla ifadesi alınan Saymaz, ev hapsi talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne yönlendirildi. Hakimlikte Saymaz’a ev hapsi cezası verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılması karara bağlandı. Saymaz, polisler tarafından evine götürülecek.

Avukatı Aslı Kazan, Halk TV’ye yaptığı açıklamada Saymaz’ın Gezi dosyasında tek şüpheli olduğunu ifade etti. Kazan, gözaltının İBB operasyonuyla aynı zamana denk gelmesine dikkat çekerek, Saymaz’ın “etkili gazetecilik yapmasını engellemenin” amacı taşındığı görüşünü savundu. Saymaz’ın Gezi olayları sırasında muhabir olarak görev yaptığını ve gerçekleştirdiği görüşmelerin gazetecilik faaliyetleri kapsamında olduğunu vurgulayan Kazan, soruşturma detaylarını Sabah gazetesinden öğrendiklerini belirtti.