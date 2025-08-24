İsmet Sayhan Gözaltına Alındı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başında Selahattin Yılmaz’ın bulunduğu iddia edilen bir silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmayı sürdürüyor. Bu çerçevede, eski MKE yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan’ın suç örgütüyle bağlantısı tespit edildi. Sayhan, hakkında gözaltı kararı çıkmasının ardından emniyet güçleri tarafından dün Ankara’da yakalandı. Şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yarın İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.

SELahATTİN YILMAZ VE SUİKAST İDDİALARI

İBB soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in, cezaevinden avukatı aracılığıyla Selahattin Yılmaz’a “Aziz İhsan Aktaş’ı susturun” şeklinde talimat verdiği öne sürüldü. Bu suikast hazırlığıyla ilgili Fatih Keleş, Selahattin Yılmaz ve Aziz İhsan Aktaş isimlerini basından öğrendiğini ve suikast planı ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

OPERASYONLAR VE GÖZALTILAR

İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen araştırmalar çerçevesinde Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun’da düzenlenen operasyonlar sonucunda içinde Selahattin Yılmaz’ın da bulunduğu toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Yılmaz’la birlikte 10 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 6 kişi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılırken, 7 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere özgür bırakıldı.