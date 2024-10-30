İsmet Taşdemir ile Bodrum FK Yollarını Ayırdı

İSMET TAŞDEMİR VE EKİBİNİN GÖREVİNE SON VERİLDİ

İsmet Taşdemir, Bodrum FK’deki dördüncü sezonunu geçiriyordu. 2021-22 sezonunda Ege temsilcisi ile 2. Lig’den 1. Lig’e çıkmayı başaran Taşdemir, geçen sezon da takımıyla Süper Lig’e ulaşma başarısını gösterdi. Bu sezon Süper Lig’de oynanan 10 maçta 10 puan toplayan Bodrum FK, 13. sırada yer aldı. Ancak son iki maçını kaybederek üç maçtır galibiyet elde edemedi. Yaşanan puan kayıplarının ardından, kulüp yönetimi İsmet Taşdemir ve ekibiyle yolları ayırma kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Üç yıldır kulübümüzde teknik direktörlük yapan, 2. Lig ve 1. Lig şampiyonluklarımızda ve kısa sürede Süper Lig’e ulaşan yolculuğumuzda değerli katkıları bulunan hocamız İsmet Taşdemir ile antrenörler Hakan Dolutaş, Fatih Çiçek, Veysel Aturgil, Ali Gürsel ve Yağız Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hocamıza ve ekibine özverili çalışmaları için yürekten teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

VEDA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri’nde, Taşdemir ve antrenörler için bir veda töreni gerçekleştirildi. Törene, Taşdemir ile beraberindeki antrenörler, Bodrum Asbaşkanı Selahattin Polat, kulüp CEO’su Servet Cavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Aşkın Demir, Caner Tuna, İsmail Erdoğan ile Kulüp Müdürü Süleyman Tekgül katıldı. Törende, Asbaşkan Selahattin Polat, Taşdemir’e plaket ve çiçek vererek, verdiği emeklerden ötürü teşekkür etti.

BODRUMSPOR HER ZAMAN KALBİMİZDE KALACAK

Kurulan aile ortamına değinen İsmet Taşdemir, “3 sene burada çok güzel şeyler yaşadık, aile olduk. Bize burada bu çalışma imkanını verdiniz. Başta Fikret Başkan olmak üzere, size çok teşekkür ederim, bize çok güzel imkanlar sundunuz. Biz de elimizden geleni yaptık. Bodrumspor her zaman kalbimizde kalacak. Artık ağabey-kardeş gibi yolumuza devam edeceğiz.” şeklinde konuştu. Diğer yandan, Bodrum FK’nın Volkan Demirel ile anlaşmaya yakın olduğu iddiaları gündemde.