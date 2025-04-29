İspanya’da Elektrik Kesintisi: OHAL İlan Edildi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN OLAĞANÜSTÜ HAL AÇIKLAMASI

İspanya’nın geniş bir kısmını etkisi altına alan büyük elektrik kesintisinin ardından, İçişleri Bakanlığı olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiğini duyurdu. Bakanlık, OHAL uygulamasının ihtiyaç duyulan bölgelerde uygulanacağını belirtti. Şu ana kadar Madrid, Endülüs ve Extremadura bölgeleri, merkezi hükümetten kamu düzeni ve kritik hizmetlerin kontrolünü devralmasını talep etti. Elektrik altyapısını yöneten Red Electrica, Katalonya, Aragon, Bask Bölgesi, Galiçya, Asturias, Navarre, Kastilya ve Leon’un bazı kesimlerinde elektrik akışının tekrar sağlandığını, diğer bölgelerde ise kademeli olarak normale dönüşün devam ettiğini açıkladı.

NÜKLEER SANTRALLERDE GÜVENLİK SAĞLANDI

Elektrik kesintileri sonrası kamuoyunda güvenlik kaygıları artarken, İspanya Nükleer Güvenlik Konseyi (CSN), ülkedeki nükleer reaktörlerin güvenli bir şekilde süreçlerini durdurduğunu ve acil jeneratörlerin devreye alındığını bildirdi. CSN, herhangi bir güvenlik sorununun yaşanmadığını vurguladı.

KESİNTİNİN NEDENİ BELİRSİZ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yaptığı açıklamada kesintinin nedeninin henüz kesin olarak tespit edilemediğini ifade etti ve vatandaşları spekülasyonlardan kaçınmaları konusunda uyardı. Sanchez, Fransa ve Fas’tan alınan destekle ülkenin kuzey ve güney bölgelerinde elektriğin yeniden sağlandığını açıkladı. Ayrıca halka yalnızca resmi kaynaklara güvenmelerini tavsiye etti ve telefon kullanımını asgariye indirmelerini istedi. Telekomünikasyon altyapısının korunması açısından telefon görüşmelerinin sadece kısa ve gerekli durumlarda yapılması gerektiğini dile getirdi. Sanchez, güvenlik güçlerinin sokaklardaki varlığını artıracaklarını ve şu ana kadar ciddi bir güvenlik ihlali yaşanmadığını duyurdu. Hastanelerin hizmet vermeye devam ettiğini, limanlarda olağanüstü bir durumun olmadığını ve hava trafiğinin azaltıldığını, ayrıca tren seferlerinin güvenlik gerekçesiyle askıya alındığını belirtti.

KESİNTİLER DİĞER ÜLKELERE DE ETKİSİ OLDU

Yaşanan elektrik kesintileri, sadece İspanya’nın sınırlarını aşarak Portekiz ve Fransa’da da etkiler yarattı. Portekiz genelinde trafik ışıkları devre dışı kaldı, Lizbon ve Porto şehirlerinde metro seferleri durduruldu. Lizbon’da kartlı ödemeler gerçekleştirilemezken, havayolu şirketleri yolcuları havalimanlarına gitmemeleri konusunda uyardı. TAP Air, yolcularının yeni bir duyuru yapılana kadar evde kalmalarını istedi. Fransa’da ise İspanya ve Portekiz kaynaklı kesintilerin ardından bazı bölgelerde kısa süreli elektrik kesintileri gözlemlendi. Fransa’nın enerji ağı operatörü RTE, bu kesintilerin etkisinin sınırlı olduğunu ve enerji akışının kısa sürede yeniden normale döndüğünü bildirdi.