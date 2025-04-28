İspanya’da Elektrik Kesintisi: Ohal İlanı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN OHAL DUYURUSU

İspanya’nın geniş bir bölümünü etkileyen büyük elektrik kesintisinin ardından, İçişleri Bakanlığı olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi. Bakanlık, bu uygulamanın ihtiyaç duyan bölgelerde geçerli olacağını duyurdu. Şu ana kadar Madrid, Endülüs ve Extremadura bölgeleri, merkezi hükümetten kamu düzeni ile kritik hizmetlerin kontrolünü devralma talebinde bulundu. Elektrik altyapısını yöneten Red Electrica, Katalonya, Aragon, Bask Bölgesi, Galiçya, Asturias, Navarre, Kastilya ve Leon, Extremadura, Endülüs ve La Rioja’nın bazı kesimlerinde elektrik akışının yeniden sağlandığını, diğer bölgelerde ise kademeli olarak normale dönüşün devam ettiğini aktardı.

NUKLEER SANTRALLERİN DURUMU

Elektrik kesintileri sonrasında kamuoyunda güvenlik kaygıları artarken, İspanya Nükleer Güvenlik Konseyi (CSN) ülkedeki nükleer reaktörlerin güvenli bir şekilde kapandığını ve acil jeneratörlerin devreye alındığını açıkladı. Konsey, herhangi bir güvenlik sorunu olmadığını vurguladı.

KESİNTİ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yaptığı açıklamada elektrik kesintisinin kesin sebebinin henüz belirlenmediğini söyleyerek, vatandaşları spekülasyondan uzak durmaları konusunda uyardı. Sanchez, Fransa ve Fas’tan alınan destekle ülkenin kuzey ve güney bölgelerinde elektriğin yeniden sağlandığını belirtti. Başbakan, halka yalnızca resmi açıklamalara güvenmeleri çağrısında bulundu ve telefon kullanımını asgariye indirmeleri gerektiğini ifade etti. Telekomünikasyon altyapısının korunması adına, telefon görüşmelerinin kısa ve gerekli hallerde yapılması gerektiğini aktardı. Ayrıca, güvenlik güçlerinin sokaklardaki varlığını artıracaklarını ve şu ana kadar ciddi bir güvenlik ihlali yaşanmadığını söyledi. Hastanelerin hizmet vermeye devam ettiğini, limanlarda olağanüstü bir durum olmadığını, hava trafiğinin azaltıldığını ve tren seferlerinin güvenlik gerekçesiyle askıya alındığını da belirtti.

KESİNTİLERİN ULUSLARARASI ETKİLERİ

Elektrik kesintilerinin etkileri sadece İspanya ile sınırlı kalmadı. Portekiz genelinde de trafik ışıkları devre dışı kaldı, Lizbon ve Porto şehirlerinde metro seferleri durduruldu. Başkent Lizbon’da kartlı ödemeler yapılmadı ve havayolu şirketleri yolculara havalimanlarına gitmemeleri tavsiyesinde bulundu. TAP Air, yeni bir duyuru yapılana kadar yolcuların evlerinde kalmalarını istedi. Fransa’da ise İspanya ve Portekiz kaynaklı kesintilerin ardından bazı bölgelerde kısa süreli elektrik kesintileri meydana geldi. Fransa’nın enerji ağı operatörü RTE, kesintilerin etkisinin sınırlı olduğunu ve bölgelerde enerji akışının hızlı bir şekilde normale döndüğünü bildirdi.