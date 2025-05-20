İspanya’da Elektrik Kesintisinden Sonra Şok!

SON DAKİKA GELİŞMELER

Geçtiğimiz haftalarda İspanya’nın da yer aldığı birçok Avrupa ülkesi karanlık bir döneme girmişti. Uzun süreli elektrik kesintileri dünya gündeminin en önemli konularından biri haline gelirken, İspanya’da ikinci bir şok durumu ile karşı karşıya kalınıyor.

BÜYÜK FİRMALARDA KESİNTİ SORUNU

Bu sefer mobil şebekeler çökmüş bulunuyor. Gelen bilgilere göre, Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil ve O2 gibi büyük firmaların bu kesintiden etkilendiği bildirildi.

Bağlantı sorunlarının sabah saat 05:00 civarında başladığı ifade ediliyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, sorunun Türkiye’nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Telefonica’dan kaynaklandığı öne sürülüyor. Yaşanan kesinti sebebiyle bazı özerk bölgelerde acil yardım hatlarına ulaşım sağlanamadığı belirtiliyor. Şirket kaynakları sorunun ağ yükseltmelerinden kaynaklandığını açıklıyor ve ekipler bu sorunu çözmek için çalışmalara başladı.

GEÇİŞTİRİLEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

İspanya, yaklaşık dört hafta önce de geniş ölçekli bir elektrik kesintisi yaşamıştı. Ülkede yaşanan bu kesintilerle birlikte ulaşım ve iletişim sistemleri ciddi şekilde zarar görmüştü. İspanyol vatandaşları, büyük çaplı kesintilerin ardından pilli radyo ve mum gibi alternatif kaynakları kullanmaya başlamıştı.