İspanya’da F1 Heyecanı Başlıyor

YARIŞIN DETAYLARI

Formula 1’de sezonun 9. yarışı, İspanya’da gerçekleştirilecek. İspanya Grand Prix’si, 4 bin 657 metre uzunluğuna sahip Barcelona-Catalunya Pisti’nde toplam 66 tur üzerinden yapılacak. Yarış ile ilgili sıralama turları yarın saat 17.00’de, yarış ise 1 Haziran Pazar günü saat 16.00’da yapılacak.

KAZANAN VE REKOR

Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı, Hollandalı pilot Max Verstappen kazanmıştı. Bu pistteki en hızlı turu ise Verstappen, 2023 yılında 1:16.330 derecesiyle gerçekleştirmişti.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI

Geçen 8 yarışta, Oscar Piastri 4 zafer elde ederken, Max Verstappen ile Lando Norris de 2’şer kez birinci oldu. Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluşuyor:

1 – Oscar Piastri (Avustralya): 161 puan

2 – Lando Norris (Büyük Britanya): 158 puan

3 – Max Verstappen (Hollanda): 136 puan

4 – George Russell (Büyük Britanya): 99 puan

5 – Charles Leclerc (Monako): 79 puan

Takımlar klasmanında ise ilk 5 sıra:

1 – McLaren: 319 puan

2 – Mercedes: 147 puan

3 – Red Bull: 143 puan

4 – Ferrari: 142 puan

5 – Williams: 54 puan