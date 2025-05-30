Spor

İspanya’da F1 Heyecanı Başlıyor

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YARIŞIN DETAYLARI

Formula 1’de sezonun 9. yarışı, İspanya’da gerçekleştirilecek. İspanya Grand Prix’si, 4 bin 657 metre uzunluğuna sahip Barcelona-Catalunya Pisti’nde toplam 66 tur üzerinden yapılacak. Yarış ile ilgili sıralama turları yarın saat 17.00’de, yarış ise 1 Haziran Pazar günü saat 16.00’da yapılacak.

KAZANAN VE REKOR

Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı, Hollandalı pilot Max Verstappen kazanmıştı. Bu pistteki en hızlı turu ise Verstappen, 2023 yılında 1:16.330 derecesiyle gerçekleştirmişti.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI

Geçen 8 yarışta, Oscar Piastri 4 zafer elde ederken, Max Verstappen ile Lando Norris de 2’şer kez birinci oldu. Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluşuyor:
1 – Oscar Piastri (Avustralya): 161 puan
2 – Lando Norris (Büyük Britanya): 158 puan
3 – Max Verstappen (Hollanda): 136 puan
4 – George Russell (Büyük Britanya): 99 puan
5 – Charles Leclerc (Monako): 79 puan

Takımlar klasmanında ise ilk 5 sıra:
1 – McLaren: 319 puan
2 – Mercedes: 147 puan
3 – Red Bull: 143 puan
4 – Ferrari: 142 puan
5 – Williams: 54 puan

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