İspanya’da F1 Yarışı Gerçekleşecek

İSPANYA GRAND PRİXİ DETAYLARI

Formula 1’de sezonun 9. yarışı İspanya’da gerçekleştirilecek. İspanya Grand Prix’si, 4 bin 657 metre uzunluğundaki Barcelona-Catalunya Pisti’nde 66 tur üzerinden yapılacak. Sıralama turları yarın TSİ 17.00’de, yarış ise 1 Haziran Pazar günü TSİ 16.00’da düzenlenecek.

GEÇEN YILIN GALİBİ VERSTAPPEN

Geçtiğimiz sezon bu pistteki yarışı Hollandalı pilot Max Verstappen kazanmıştı. Ayrıca, bu pistteki en hızlı turu da 2023 yılında 1:16.330 derecesiyle Verstappen yapıyor.

PİYASTRI LİDERE GÖZ KAPTI

Yıl içerisinde geride kalan 8 yarışta Oscar Piastri 4 kez, Max Verstappen ile Lando Norris ise 2’şer kez zafer elde etti. Pilotlar klasmanında Piastri liderlik koltuğunda oturuyor.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

1 – Oscar Piastri (Avustralya): 161 puan

2 – Lando Norris (Büyük Britanya): 158 puan

3 – Max Verstappen (Hollanda): 136 puan

4 – George Russell (Büyük Britanya): 99 puan

5 – Charles Leclerc (Monako): 79 puan

Takımlar klasmanının durumu ise:

1 – McLaren: 319 puan

2 – Mercedes: 147 puan

3 – Red Bull: 143 puan

4 – Ferrari: 142 puan

5 – Williams: 54 puan