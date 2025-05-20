İspanya’da Mobil Şebekeler Çöktü!

AVRUPA’DA ELEKTRİK VE İLETİŞİM KRİZİ

Geçtiğimiz haftalarda İspanya dahil birçok Avrupa ülkesi karanlık bir döneme girdi. Uzun süreli elektrik kesintileri dünya genelinde en çok tartışılan konulardan biri haline gelirken, İspanya’da ikinci bir şok yaşanıyor.

BÜYÜK ŞİRKETLERDE SORUN YAŞANIYOR

Bu sefer mobil şebekeler çökmüş durumda. Gelen bilgilere göre, Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil ve O2 gibi büyük firmaların da bu kesintiden olumsuz etkilendiği aktarıldı.

SORUNUN BAŞLANGICI VE ETKİLERİ

Şebeke bağlantısındaki sorunların bu sabah 05:00 civarında başladığı ifade edildi. Ülke basınındaki haberlere göre, sıkıntının önde gelen telekomünikasyon şirketi Telefonica’da yaşandığı belirtildi. Yaşanan kesinti dolayısıyla bazı özerk bölgelerde acil yardım hatlarına ulaşımda sorun yaşandı. Şirket kaynakları, problemin ağ yükseltmelerinden kaynaklandığını söylüyor. Ekipler ise bu durumu düzeltmek için çalışmalara devam ediyor.

ÖNCEKİ SIKINTILARIN İZLERİ

İspanya’da yaklaşık dört hafta önce de ciddi bir elektrik kesintisi meydana gelmişti. Ülke karanlığa gömülürken, ulaşım ve iletişim sistemleri ciddi anlamda aksadı. İspanyol vatandaşları, büyük kesintilerin ardından pilli radyo ve mum kullanmaya yönelmek zorunda kaldı.