“İspanya’da Sel Felaketi Can Aldı”

SEL FELAKETİNİN SONUÇLARI

İspanya’nın güney ve doğu kısımlarında meydana gelen sel felaketinde 51 kişi yaşamını yitirdi. Selin neden olduğu otomobillerin birbirine girdiği manzaralar, tanıklarını derinden etkiledi. Valencia özerk bölge yönetimi, “aralarında çocukların da bulunduğu 51 kişinin hayatını kaybettiği” bilgisini paylaştı. Evlere, cadde ve sokaklara kadar su baskınlarının yaşandığı bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

ALT YAPI ZARARLARI VE TAŞIYICILARDA AKSAMA

Valencia’ya bağlı Picanya’da, sel yüzünden bir köprünün çöktüğü bildirildi. Tarım arazilerinde büyük hasarlar oluşurken, Malaga yakınlarında bulunan bir yüksek hızlı tren, yaklaşık 300 yolcuyla raydan çıktı fakat yaralanma durumu yaşanmadı. Valencia ile Madrid arasındaki hızlı tren seferlerinin yanı sıra, selden etkilenen diğer banliyö hatlarında da aksamalar gözlemleniyor.

HALKA UYARILAR VE İLERİ GÖRÜŞLER

Yetkililer, “olumsuz hava şartlarının devam etmesinin beklendiğini” ifade ederek, halkı evde kalmaları ve gereksiz seyahatlerden kaçınmaları hususunda uyardı. Bu durum, insanların güvenliğini ve selden etkilenen bölgelerdeki kurtarma çalışmalarını desteklemek amacıyla önemli bir gereklilik taşıyor.