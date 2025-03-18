İspanya’da Şiddetli Yağışlar ve Sel Tehlikesi

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR İSPANYA’YI VURDU

İspanya’da son üç haftadır etkili olan şiddetli yağışlar, özellikle ülkenin güney bölgesindeki Endülüs’te ciddi hasarlara yol açıyor. Endülüs özerk yönetiminden ve sivil yardım kuruluşlarından gelen açıklamalara göre, bu yağışlar sonucunda kayıplar yaşanıyor.

KAYIP SAYISI ARTABİLİR

Yapılan açıklamalarda, şiddetli yağışların sebep olduğu su taşkınları nedeniyle Sevilya’nın Constantina ilçesinde 2, Kurtuba’nın Anora ilçesinde 1 kişinin kaybolduğu bildirilmekte. Bu olayların ardından Endülüs bölgesinde toplamda 1400 kişi, güvenlik amacıyla evlerinden tahliye ediliyor. Bazı vatandaşların helikopterlerle kurtarıldığına dair bilgiler de mevcut. Ayrıca Malaga’da 8 okulda eğitim-öğretime ara verilmesi ve Sevilya ile Madrid arasındaki A-4 otoyolu ile pek çok ara yolun kapatıldığı duyuruldu.

KIRMIZI ALARM DURUMU

Endülüs dışındaki İspanya genelinde de durum ciddiyetini koruyor. 10 özerk yönetimde, şiddetli yağışların etkisiyle alarm seviyesinin artırıldığı ve 19 nehirde su seviyesinin yükselmesi sebebiyle kırmızı alarm ilan edildiği belirtiliyor. İspanya Meteoroloji Enstitüsü, şiddetli yağış ve fırtına durumunun yarın daha da şiddetlenebileceğini ve kötü hava koşullarının hafta sonuna kadar süreceğini öngörüyor. Ülke, son üç haftada dördüncü kez bu tür şiddetli yağışlar ve fırtınalarla karşı karşıya kalıyor.