İspanya’da Tarihi An: Başsavcı Mahkemede İfade Verdi

İSPANYA’DA TARİHİ BİR DAVANIN İÇ YÜZÜ

İspanya’da Ağustos 2022’den beri Devlet Başsavcısı olarak görev yapan 57 yaşındaki Alvaro Garcia Ortiz, ülke demokrasi tarihinde sanık sıfatıyla mahkemede ifade veren ilk başsavcı olma özelliği taşıyor. Bu durum, İspanyol yargı sisteminde önemli bir dönüm noktası yaratıyor.

VERGİ KAÇIRMA DAVASI VE SUÇLAMALAR

Ortiz, Madrid özerk yönetim hükümeti başkanı ve İspanya’daki ana muhalefet partisi olan sağ görüşlü Halk Partisi’nin (PP) kadrosunda yer alan Isabel Diaz Ayuso’nun erkek arkadaşı Alberto Gonzalez Amador’a açılan vergi kaçırma davası çerçevesinde bazı belgeleri elektronik posta ve WhatsApp aracılığıyla basına veya Başbakanlık kurumuna sızdırdığı iddiasıyla hakkında başlatılan bir soruşturmada ifade verdi. Madrid’deki Yüksek Mahkeme hakimi Angel Hurtado önünde gerçekleşen bu ifade verme süreci, ülkenin hukuki dinamiklerini derinden etkiliyor.

ORTIZ’İN İFADE DEĞERLENDİRMESİ

İspanya basınında yer alan mahkeme kaynaklarına dayalı haberlere göre, Başsavcı Ortiz, yaklaşık 1,5 saat süren ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları “tamamen yalanladığını” ifade ediyor. Bu yanıt, davanın seyrini etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.