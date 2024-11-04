İspanya’da Yeniden Sel Felaketi Yaşandı

İSPANYA’DA YENİ FELAKETİN GÖLGESİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR

İspanya’da süregelen felaket durumuna bir yenisi eklendi. Ülke genelinde etkisini sürdüren şiddetli yağışlar, sele ve çamur baskınlarına yol açarak büyük bir yıkıma sebep oldu. Geçtiğimiz gün yeniden ortaya çıkan felakette, 250’den fazla insan hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi kayboldu. Dün gece saatlerinde başlayan yoğun yağışlar, ülkenin kuzeydoğusundaki Katalonya bölgesini etkisi altına aldı.

ULAŞIMDA FELÇ VE YAĞIŞIN ETKİLERİ

Barselona, Girona ve Tarragona şehirlerinde akşam saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine kadar süren yoğun yağış, ulaşım sistemlerini olumsuz etkiledi. İspanya havaalanları işletme müdürlüğü AENA tarafından verilen bilgilere göre, Barselona Uluslararası Havalimanı’na metrekareye 81 litre yağış düştü. Bunun sonucunda, havaalanının birçok kısmı ve park alanları su altında kaldı.

Yolcuların mahsur kaldığı havaalanlarında en az 50 uçuş iptal edildi ve 17 uçak çeşitli havaalanlarına yönlendirildi. Ayrıca, demir yolları şirketi Renfe, Katalonya’daki tüm banliyö seferlerini geçici olarak durdurma kararı aldı.

HAKİM OLAN TEHLİKE VE METRO SEFERLERİ

Katalonya özerk yönetimi yetkilileri, Barselona’da bazı metro seferlerinin de durdurulduğunu belirtti. Halkın temkinli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu. Şiddetli yağış nedeniyle, bazı yollar su altında kalırken otoyolda kilometrelerce kuyruk oluştu. Ayrıca, Barselona-Tarragona hızlı tren hattı seferleri de durdurularak büyük bir aksama yaşandı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Meteoroloji uzmanları, şiddetli yağışın öğleden sonra bölgede etkisini kaybedeceğini tahmin ediyor. 29 Ekim tarihinde ülkenin doğu ve güney kısımlarında etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketi sonucunda, Valensiya bölgesi başta olmak üzere 250’den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Valensiya’da ise arama kurtarma ve temizlik faaliyetleri hızla devam ediyor.