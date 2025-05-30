İspanya’daki F1 Yarışı Gerçekleşecek

İSPANYA GRAND PRİXİ YARIN BAŞLIYOR
Formula 1 takviminin 9. yarışı İspanya’da gerçekleştirilecek. İspanya Grand Prix’si, 4 bin 657 metre uzunluğundaki Barcelona-Catalunya Pisti’nde, toplam 66 tur üzerinden koşulacak. Dört gözle beklenen sıralama turları yarın TSİ 17.00’de başlayacak, ardından yarış ise 1 Haziran Pazar günü TSİ 16.00’da yapılacak.
GEÇMİŞ YARIŞLARDA VERSTAPPEN ZAFERİ
Geçtiğimiz sezon bu pistte yapılan yarışı, Hollandalı pilot Max Verstappen kazanmıştı. Verstappen, burada 2023 yılında 1:16.330’luk derecesiyle en hızlı turu atarak dikkat çekmişti.
PİLOTLAR VE TAKIMLARDA BAŞARI TABLOSU
Geride kalan 8 yarışta, Oscar Piastri 4 kez zafere ulaşırken, Max Verstappen ve Lando Norris de 2’şer galibiyet elde etti. Pilotlar klasmanında ilk 5 şu şekilde sıralanıyor:
1. Oscar Piastri (Avustralya): 161 puan
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 158 puan
3. Max Verstappen (Hollanda): 136 puan
4. George Russell (Büyük Britanya): 99 puan
5. Charles Leclerc (Monako): 79 puan
Takımlar klasmanında ise durum şu şekilde:
1. McLaren: 319 puan
2. Mercedes: 147 puan
3. Red Bull: 143 puan
4. Ferrari: 142 puan
5. Williams: 54 puan