İspanya’daki F1 Yarışı Gerçekleşecek

İSPANYA GRAND PRİXİ YARIN BAŞLIYOR

Formula 1 takviminin 9. yarışı İspanya’da gerçekleştirilecek. İspanya Grand Prix’si, 4 bin 657 metre uzunluğundaki Barcelona-Catalunya Pisti’nde, toplam 66 tur üzerinden koşulacak. Dört gözle beklenen sıralama turları yarın TSİ 17.00’de başlayacak, ardından yarış ise 1 Haziran Pazar günü TSİ 16.00’da yapılacak.

GEÇMİŞ YARIŞLARDA VERSTAPPEN ZAFERİ

Geçtiğimiz sezon bu pistte yapılan yarışı, Hollandalı pilot Max Verstappen kazanmıştı. Verstappen, burada 2023 yılında 1:16.330’luk derecesiyle en hızlı turu atarak dikkat çekmişti.

PİLOTLAR VE TAKIMLARDA BAŞARI TABLOSU

Geride kalan 8 yarışta, Oscar Piastri 4 kez zafere ulaşırken, Max Verstappen ve Lando Norris de 2’şer galibiyet elde etti. Pilotlar klasmanında ilk 5 şu şekilde sıralanıyor:

1. Oscar Piastri (Avustralya): 161 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 158 puan

3. Max Verstappen (Hollanda): 136 puan

4. George Russell (Büyük Britanya): 99 puan

5. Charles Leclerc (Monako): 79 puan

Takımlar klasmanında ise durum şu şekilde:

1. McLaren: 319 puan

2. Mercedes: 147 puan

3. Red Bull: 143 puan

4. Ferrari: 142 puan

5. Williams: 54 puan