Gündem

İspanya’daki F1 Yarışı Gerçekleşecek

ispanya-daki-f1-yarisi-gerceklesecek

İSPANYA GRAND PRİXİ YARIN BAŞLIYOR

Formula 1 takviminin 9. yarışı İspanya’da gerçekleştirilecek. İspanya Grand Prix’si, 4 bin 657 metre uzunluğundaki Barcelona-Catalunya Pisti’nde, toplam 66 tur üzerinden koşulacak. Dört gözle beklenen sıralama turları yarın TSİ 17.00’de başlayacak, ardından yarış ise 1 Haziran Pazar günü TSİ 16.00’da yapılacak.

GEÇMİŞ YARIŞLARDA VERSTAPPEN ZAFERİ

Geçtiğimiz sezon bu pistte yapılan yarışı, Hollandalı pilot Max Verstappen kazanmıştı. Verstappen, burada 2023 yılında 1:16.330’luk derecesiyle en hızlı turu atarak dikkat çekmişti.

PİLOTLAR VE TAKIMLARDA BAŞARI TABLOSU

Geride kalan 8 yarışta, Oscar Piastri 4 kez zafere ulaşırken, Max Verstappen ve Lando Norris de 2’şer galibiyet elde etti. Pilotlar klasmanında ilk 5 şu şekilde sıralanıyor:

1. Oscar Piastri (Avustralya): 161 puan
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 158 puan
3. Max Verstappen (Hollanda): 136 puan
4. George Russell (Büyük Britanya): 99 puan
5. Charles Leclerc (Monako): 79 puan

Takımlar klasmanında ise durum şu şekilde:

1. McLaren: 319 puan
2. Mercedes: 147 puan
3. Red Bull: 143 puan
4. Ferrari: 142 puan
5. Williams: 54 puan

ÖNEMLİ

Flaş

Elon Musk, Uyuşturucu Kullanımını Arttırdı

Elon Musk’ın Donald Trump’a milyarlarca dolarlık destek verdiği süreçte, çeşitli uyuşturucuları yüksek dozda kullandığı iddiaları gündeme geldi. Ayrıca, toplantılara ilaçlarla katıldığı kaydedildi.
Gündem

Yoksulluk Sınırı 81.733,73 TL’yi Aştı

Mayıs ayında açlık sınırı 25.092 TL, yoksulluk sınırı ise 81.734 TL olarak belirlendi. Bu rakamlar ekonomik sıkıntıları gözler önüne seriyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.