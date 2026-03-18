İspanya Irak’taki Askeri Personelini Tahliye Ediyor

İSPANYA, IRAK’TAKİ ASKERİ PERSONELİNİN TAHLİYESİ İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR

İspanya, NATO misyonu kapsamında Irak’ta bulundurduğu askeri personelin tahliyesine yönelik hazırlık içerisinde olduğunu açıkladı. İspanya’nın resmi haber ajansı EFE, bu bilginin Savunma Bakanı Margarita Robles’e dayandığını belirtti. Açıklamada, NATO’nun güvenlik gerekçeleri doğrultusunda Irak’taki misyonunu yine düzenleme kararı aldığı ve bu nedenle İspanyol askerlerinin tahliği ve yeniden yerleştirilmesi için hazırlık yapıldığı vurgulandı.

İSPANYA KRALESİ İLE STRATEJİK GÖSTERİMDE BULUNDU

İspanya Kralı 6. Felipe ile birlikte Albacete’deki Hava Kuvvetleri ve Uzay Kuvvetleri’nin önemli bir stratejik girişimi olan BACSI teknoloji gösterimi etkinliğine katılan Savunma Bakanı Robles, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Robles, İspanya’nın Irak’taki varlığının “DEAŞ’ı yok etmek için oluşturulan uluslararası koalisyon ve Irak’taki NATO misyonu çerçevesinde, Irak yetkililerine güvenlik ve savunma alanında danışmanlık yapmak üzere iki ana unsura dayandığını” ifade etti.

NATO MİSYONUNDA GÜVENLİK ÖNCELİKTE

EFE, İspanya’nın Irak’taki askeri personeli konusunda aldığı kararın, NATO Sözcüsü Allison Hart’ın yapmış olduğu açıklamalarla ilişkili olduğuna dikkat çekti. Hart, EFE’ye yaptığı açıklamada, “en öncelikli konunun NATO personelinin güvenliği olduğu” belirtip buradan hareketle Irak’taki misyon için “düzenlemeler” yapılacağını duyurdu. EFE, ayrıca İspanya Savunma Bakanlığına dayandırarak, NATO’nun Irak’taki misyonunun Ekim 2014’ten beri yürütüldüğünü ve İspanya’nın toplam 71 askeri personelle bu sürece destek verdiğini aktardı. Eylül 2018 itibarıyla İspanyol askerlerinin, Irak hükümetine ulusal güvenlik yapılandırması ve profesyonel askeri eğitim sisteminin geliştirilmesinde danışmanlık yaptığını hatırlatan EFE, her iki misyonun da bu yıl sona kadar uzatıldığını ve NATO’nun Irak misyonu komuta görevlerinin normal şartlarda mayıs ayında İspanya’ya geçişinin planlandığını belirtti.