İspanya, Türkiye’yi 6-0 mağlup etti

İSPANYA’NIN GALİBİYETİ

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci müsabakasında İspanya’yı evinde ağırladı. Konya’da gerçekleştirilen maçta Türk ekibi, 6-0’lık ağır bir yenilgi alarak sahadan ayrıldı. İspanya’nın gollerini 6. ve 62. dakikalarda Pedri, 53. dakikada Ferran Torres ile 22, 45+1 ve 57. dakikalarda Merino kaydetti.

TÜRKİYE’NİN DURUMU

Maç sonunda Türkiye, grupta 3 puanla üçüncü sırada yer aldı. İspanya ise iki maçta toplamda 9 gol atıp 6 puan toplayarak liderlik koltuğunu ele geçirdi. Milliler, 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan’a misafir olacak. İspanya ise aynı tarihte Gürcistan’ı konuk edecek.

YILDIZ OYUNCUNUN PASAPORTU KAYBOLDU

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada dikkat çeken bir olay yaşandı. İspanya’nın genç yıldızı Lamine Yamal, maç sonrasında pasaportunu kaybetti. Müsabakanın ardından soyunma odasına dönen Yamal, uzun süre boyunca pasaportunu bulmak için uğraştı. Fakat gelen bilgiler, Yamal’ın pasaportunu bulamadan stadyumdan ayrıldığını gösteriyor.