İspanya, Türkiye’yi 6-0 yendi

MAÇ SONUCUNDA İSPANYA GALİP GELDİ

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nun ikinci müsabakasında İspanya ile karşılaştı. Konya’da gerçekleşen bu maçta İspanya, 6-0’lık bir skorla zaferle ayrıldı. İspanyol ekibi, galibiyeti 6. ve 62. dakikalarda Pedri, 53. dakikada Ferran Torres, 22, 45+1 ve 57. dakikalarda Merino’nun golleri ile elde etti.

TÜRKİYE’NİN PUAN DURUMU

Konya’da ağır bir yenilgi yüzü gören A Milli Takım, grupta 3 puanla 3. sırada yer aldı. İspanya ise iki maçta 9 gol atarak 6 puan toplayıp liderlik koltuğuna oturdu. Türkiye, 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan’a konuk olacak. İspanya ise aynı gün Gürcistan’ı ağırlayacak.

LAMINE YAMAL’IN KAYBOLAN PASAPORTU

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada ilginç bir olay gündeme geldi. İspanya’nın genç yıldızı Lamine Yamal, maç sonrası pasaportunu kaybetti. Müsabakada arkadaşlarıyla fikir alışverişinde bulunan Yamal, soyunma odasına döndükten sonra uzun süre pasaportunu bulmak için çaba harcadı. Ancak, ayrıldığı belirtilen stadyumdan pasaportunu kaybetmiş şekilde ayrıldığı öğrenildi.