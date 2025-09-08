İspanya, Türkiye’yi 6-0 yendi

MİLLİ TAKIM AĞIR YENİLGİ ALDI

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya’yı ağırladı. Konya’da gerçekleştirilen karşılaşmada sonuç, 6-0 gibi ağır bir yenilgiyle İspanya’nın lehine oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller, 6. ve 62. dakikalarda Pedri, 53. dakikada Ferran Torres, 22, 45+1 ve 57. dakikalarda Merino tarafından kaydedildi.

Konya’da yaşanan bu ağır yenilgi, milli takımın gruptaki durumunu etkiledi. Milliler, 3 puanla 3. sırada yer alırken, iki maçta toplamda 9 gol atıp 6 puan toplayan İspanya liderlik koltuğuna oturdu. Türkiye, 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan deplasmanında mücadele edecek. İspanya ise aynı tarihte Gürcistan’ı konuk edecek.

LAMINE YAMAL’IN PASAPORTU KAYBOLDU

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada dikkat çeken bir olay yaşandı. İspanya Milli Takımı’nın genç yıldızı Lamine Yamal, Türkiye maçının bitiminde pasaportunu kaybetti. Beyaz Futbol’un aktardığı habere göre, genç futbolcu, soyunma odasına döndü ve uzun bir süre pasaportunu bulmak için çabaladı. Ancak Lamine Yamal, pasaportunu bulamadan stadyumdan ayrıldığı bilgisine ulaşıldı.