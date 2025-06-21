“İspanya’ya Dönmek İstiyor!”

GALATASARAY’DA ŞOK GELİŞME

Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray, transfer döneminde önemli bir sorunla karşılaşıyor. Ara transfer döneminde Milan’dan kiralık olarak kadroya katılan Alvaro Morata’nın, sözleşmesi devam etmesine rağmen takımdan ayrılmak istediği iddiaları gündeme geldi. İspanyol golcünün hedefi ise kendi ülkesine dönmek.

ALVARO MORATA PERFORMANSI VE GÜNDEMİ

32 yaşındaki Alvaro Morata, Galatasaray’da geçirdiği kısa süre içinde 15 maçta 7 gol ve 3 asistlik bir performans gösterdi. Çifte kupayla sonuçlanan sezona katkı sağlamasına rağmen, Morata’nın sarı-kırmızılılarda mutlu olmadığı belirtiliyor. İtalyan basınına göre, golcü oyuncu kendisini takımda “önemli hissetmediğini” düşünüyor ve menajerinden yeni bir kulüp bulması için çalışmalara başlamasını istedi. Kariyerinde Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid ve Milan gibi büyük kulüplerde forma giymiş olan Morata’nın, bu sefer de takım değiştirme hazırlığında olduğu ifade ediliyor.

SEVILLA VE MILAN’IN İLGİSİ, COMO İHTİMALİ DÜŞÜK

Son günlerde Morata’nın adı, Cesc Fabregas’ın teknik direktörlük yaptığı İtalya Serie A ekibi Como ile anılsa da, bu transferin gerçekleşme olasılığı oldukça düşük görünüyor. Yine haberde, Morata’nın Galatasaray’dan aldığı yıllık 6 milyon euro ücretinin, Como’nun maaş bütçesini zorlayacağı vurgulanıyor.