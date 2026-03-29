İspanyol Bankası Türkiye Raporu Dikkat Çekti

ORANDAKİ SAVAŞIN ETKİLERİ

Orta Doğu’daki devam eden savaş, küresel anlamda etkilerini hissettirmeye devam ediyor. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması sonucunda petrol fiyatları 100 doları aşarken, akaryakıt fiyatlarına art arda zamlar geldi. Bu durum, dünya çapında enflasyonun yükselmesine yol açıyor. BBVA Research’ten gelen yeni rapor, Türkiye ekonomisinin bu süreçteki durumunu ele alıyor.

KÜRESEL EKONOMİDE DAYANIKLILIK

BBVA Research, Türkiye ekonomisine dair yaptığı değerlendirmede, 2025’te küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen dayanıklılığın sağlanabileceğini ifade ediyor. İran savaşının kısa süreli kalması durumunda, 2026 yılına gelindiğinde politika desteği ve yapay zeka yatırımları sayesinde büyümenin güçlü kalabileceği belirtiliyor. Kurum, Ortadoğu’daki gerilimlerin daha dikkatli bir politika duruşunu zorunlu kıldığını vurgularken, çatışmanın süresi ve etkisiyle ilgili olarak kısa vadede sınırlı parasal gevşeme ve ılımlı mali destek öngörüsünde bulunuyor.

ÇATIŞMANIN UZUN SÜRMESİNE BAĞLI RİSKLER

Türkiye’de büyümenin şu ana kadar güçlü seyrettiği, ancak gelecekte yavaşlama beklentisinin yükseldiği ifade ediliyor. Raporda, “Çatışma ne kadar uzun ve derin olursa, artan dış finansman ihtiyaçlarına bağlı olarak, büyüme üzerinde daha ciddi bir negatif etki yaşanabilir.” deniliyor.

TÜRKİYE’DE ENFLASYON VE FAİZ TAHMİNLERİ

BBVA Research, Türkiye’deki dezenflasyon sürecinin devam ettiğini, ancak yüksek enerji fiyatları ve arz yönlü faktörlerin iyileşme hızını olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Türkiye için 2026 yılı sonu enflasyon tahmini %25 ve politika faizi tahmini %32 olarak korunuyor.

KUR ÜZERİNDEKİ BASKI

Rapora göre, yüksek enerji fiyatları ve sıkılaşan dış finansman koşulları, cari denge üzerinde baskılar oluşturuyor. Ticaret ve turizme yönelik risklerin yanı sıra rezervlerdeki azalma ve dolarizasyonun da kur üzerinde ek baskılara yol açabileceği öngörülüyor.