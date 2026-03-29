İspanyol Bankası Türkiye Raporu Dikkat Çekti

ispanyol-bankasi-turkiye-raporu-dikkat-cekti

ORANDAKİ SAVAŞIN ETKİLERİ

Orta Doğu’daki devam eden savaş, küresel anlamda etkilerini hissettirmeye devam ediyor. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması sonucunda petrol fiyatları 100 doları aşarken, akaryakıt fiyatlarına art arda zamlar geldi. Bu durum, dünya çapında enflasyonun yükselmesine yol açıyor. BBVA Research’ten gelen yeni rapor, Türkiye ekonomisinin bu süreçteki durumunu ele alıyor.

KÜRESEL EKONOMİDE DAYANIKLILIK

BBVA Research, Türkiye ekonomisine dair yaptığı değerlendirmede, 2025’te küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen dayanıklılığın sağlanabileceğini ifade ediyor. İran savaşının kısa süreli kalması durumunda, 2026 yılına gelindiğinde politika desteği ve yapay zeka yatırımları sayesinde büyümenin güçlü kalabileceği belirtiliyor. Kurum, Ortadoğu’daki gerilimlerin daha dikkatli bir politika duruşunu zorunlu kıldığını vurgularken, çatışmanın süresi ve etkisiyle ilgili olarak kısa vadede sınırlı parasal gevşeme ve ılımlı mali destek öngörüsünde bulunuyor.

ÇATIŞMANIN UZUN SÜRMESİNE BAĞLI RİSKLER

Türkiye’de büyümenin şu ana kadar güçlü seyrettiği, ancak gelecekte yavaşlama beklentisinin yükseldiği ifade ediliyor. Raporda, “Çatışma ne kadar uzun ve derin olursa, artan dış finansman ihtiyaçlarına bağlı olarak, büyüme üzerinde daha ciddi bir negatif etki yaşanabilir.” deniliyor.

TÜRKİYE’DE ENFLASYON VE FAİZ TAHMİNLERİ

BBVA Research, Türkiye’deki dezenflasyon sürecinin devam ettiğini, ancak yüksek enerji fiyatları ve arz yönlü faktörlerin iyileşme hızını olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Türkiye için 2026 yılı sonu enflasyon tahmini %25 ve politika faizi tahmini %32 olarak korunuyor.

KUR ÜZERİNDEKİ BASKI

Rapora göre, yüksek enerji fiyatları ve sıkılaşan dış finansman koşulları, cari denge üzerinde baskılar oluşturuyor. Ticaret ve turizme yönelik risklerin yanı sıra rezervlerdeki azalma ve dolarizasyonun da kur üzerinde ek baskılara yol açabileceği öngörülüyor.

Gündem

Fenerbahçe Opet Final Serisine Galibiyetle Başladı

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 85-70 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Gündem

Beşiktaş’ta Sadio Mane İçin Gelişmeler Hız Kazandı

Beşiktaş, Sadio Mane transferi için önemli bir adım atarak eski oyuncusu Demba Ba'yı sürece dahil etti ve teknik direktör Sergen Yalçın, Mane ile de iletişim kurdu.
Gündem

Hava Koşulları Nedeniyle Uçuş İptalleri Sürüyor

Pegasus Hava Yolları, İstanbul'daki kötü hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 76 seferi iptal etti. AJet ise 51 seferin iptal olduğunu bildirdi. Uçaklar yönlendirildi.
Gündem

Kenan Yıldız Dünyanın En Değerli 23 Yaş Altı Futbolcusu

Serie A'da Juventus'la başarılar elde eden Kenan Yıldız, dünya çapında 23 yaş altı en değerli futbolcu unvanını kazandı. Başarıları dikkat çekiyor.
Gündem

Fransız Komünist Partisi’nden Sezen Aksu Vurgusu

Fransız Komünist Partisi, yerel seçimlerin sonuçlarını değerlendirdi ve 400'den fazla belediyeyi yönetmeye devam ettiklerini duyurdu. Parti, sosyal medyada Sezen Aksu’nun bir şarkısını paylaştı.