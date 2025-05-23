İspanyol Devi R.M., A. Carlo’yla Ayrıldı

REAL MADRİD’İN ANCELLOTTİ İLE YOLLARI AYRILDI

İspanyol futbolunun önde gelen kulüplerinden Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti ile olan işbirliğini sonlandırdığını açıkladı. Kulüp, Ancelotti’nin görevine son verildiğini duyurarak, çok sayıda taraftarın tepkisini aldı. Ancelotti, Real Madrid’deki görev süresi boyunca önemli başarılara imza atmış ve kulübün tarihine geçmiştir.

HORRETOSU FİNALİNİ YAPTI

Ancelotti, kulüp ile geçirdiği dönemde birçok saygın ödül kazanmış ve takımını başarıya ulaştırma konusunda büyük katkılarda bulunmuştur. Taraftarlar, bu ayrılığın kulüp için yeni bir dönem açacağı umudunu taşırken, Ancelotti’nin başka bir kulüpte işe başlayıp başlamayacağı merak ediliyor.