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İspanyol Eski Bakan: Türkiye AB İçin Önemli

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Türkiye’nin Güçlü Rolü

Türkiye, küresel düzeyde öncülüğünü sürdürmeye devam ediyor. İspanya’nın eski Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, “Kopuş ya da Reform: Parçalanmış bir dünya ile karşı karşıya olan Avrupa demokrasileri” başlıklı panelde söz alarak önemli değerlendirmelerde bulundu. Laya, “Türkiye, AB için vazgeçilmezdir” ifadesini kullanarak Türkiye’nin küresel aktör olma yolunda iyi bir ilerleme kaydettiğini vurguladı.

Ekonomik Reform Gerekliliği

Paris Uluslararası İlişkiler Okulu’nun Dekanı olan Laya, Avrupa Birliği’nin güç kaybı yaşadığını belirterek, büyümeyi sağlayacak ekonomik reformların yapılmasının zorunlu olduğunu ifade etti. “Ekonomide, finansta, savunmada reformlar yapmak gerekiyor. Ancak bu reformlar demokrasi temeline dayalı olmalı. Çünkü bizi diğer ülkelerden farklı yapan bu,” dedi.

Siyasi Mücadele İhtiyacı

Laya, Avrupa’nın reform yapabilmesi için “siyasi enerjiye, arzuya ve hızlı hareket etme kapasitesine sahip olması gerektiğini” belirtti. Avrupa siyasetinde devam eden sorunun Avrupacılık ve milliyetçilik üzerine kurulu olduğunun altını çizen Laya, çoğunluğun Avrupacı olduğunu ancak İtalya’nın da aralarında bulunduğu bazı AB ülkelerinin milliyetçi yönetimlerini savunduğunu söyledi. Bu duruma karşı siyasi mücadele verilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD’nin Durumu

Laya, Donald Trump ile birlikte ABD’nin “bir kırılma döneminden geçtiğini” ifade etti. Aşırı sağın ve teknoloji şirketlerinin demokratik sistemin zayıflatılması için baskı yaptığını belirterek, bu girişimin aynı zamanda Avrupa Birliği’ni de hedef aldığını ekledi.

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