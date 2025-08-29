İspanyol Taraftarlar, Konya’ya Gitmeyecek

MAÇIN TRİBÜNLERİNE TÜRK FUTBOLSEVERLER KATILACAK

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda gerçekleşecek Türkiye-İspanya maçı, 7 Eylül Pazar günü Konya’da yapılacak. Bu önemli karşılaşmada, misafir takım tribününe Türk taraftarların da alınacağı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, İspanya Futbol Federasyonu’nun TFF’ye, Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oyunu gerçekleştirecekleri müsabaka için önerilen bölümün yeterli olduğu bildirildi. Ayrıca, İspanyol ekip misafir tribününü kullanmayacak.

BİLET SATIŞLARI BAŞLADI

Bu gelişmelerin ardından, saat 21.45’te başlayacak olan maçın 2 bin kişilik misafir tribünü biletlerinin satışına karar verildi. Biletler, “www.passo.com.tr” ve Passo’nun mobil uygulaması aracılığıyla satışa sunuldu. Bilet satışları, süreli tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması bulunmayan takımların destekçileri, “www.passotaraftar.com.tr” web adresinden ücretsiz üyelik kaydı yaparak bilet alabilecek. Bilet sahipleri, karşılaşmaya çipli TC kimlik kartları, Passo taraftar kartı ve Passo mobil uygulama ile giriş yapabilecek.