İspanyol Vize Kolaylığı Talepleri Arttı

İspanya’nın uluslararası krizlere karşı sergilediği savaş karşıtı tutum, Türk ve İspanyol sosyal medya kullanıcıları arasında dikkat çekici bir dayanışma ortamı yaratmış durumda. Bu ortam, bazı İspanyol vatandaşlarının Türkler için vize kolaylığı sağlanması amacıyla imza kampanyası başlatmasına yol açarken, Level Immigration & Properties CEO’su Haitham Ahmet Alamarioğlu, İspanya’da yaşamak isteyen Türk vatandaşları için Dijital Göçebe Vizesi’nin yatırım şartı olmadan oturum imkanı sunduğunu ifade etti. Sosyal medya üzerindeki bu dostane etkileşimler, iki ülke arasındaki ilişkileri yeni bir boyuta taşırken, özellikle X platformunda başlayan esprili paylaşımlar hızla geniş bir kitleye yayıldı.

İSPANYA’DA VİZE KOLAYLIĞI İLE İLGİLİ GELİŞMELER

Bu olumlu atmosferin etkisiyle bazı İspanyol vatandaşları, Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sağlamak için imza kampanyası başlattı. Bu durum, İspanya’da yaşamayı düşünen Türk vatandaşlarının alternatif oturum imkanlarına olan ilgisini artırdı. Alamarioğlu, Türkiye’den İspanya’ya gelmek isteyenler için yatırım gerektirmeyen bir oturum programının varlığını vurguladı ve “İspanya Dijital Göçebe Vizesi, uzun bürokratik süreçler içermeyen, yatırım gerekmeyen modern bir oturum programıdır. Uzaktan çalışan profesyonellerin yasal olarak burada yaşamalarına olanak tanıyor.” şeklinde bilgi verdi.

KAPSAMLI DETAYLAR

Alamarioğlu, bu programın hedefinin İspanya dışında faaliyet gösteren şirket veya müşteriler için çalışanların ülkede ikamet edebilmesini sağlamak olduğuna dikkat çekerek, serbest çalışanlar ve girişimcilerin de bu programdan yararlanabileceğini belirtti. Program için belirlenen bazı kriterler arasında, başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş olması, sabıka kaydının bulunmaması ve üniversite diplomasının ya da en az üç yıllık mesleki tecrübenin bulunması gerektiği yer aldı. Ayrıca, başvurunun kabulü için aylık net gelir şartı olarak 2 bin 800 euro belirtiliyor.

AİLELER İÇİN FIRSATLAR

Alamarioğlu, programın aile bireylerine de bir avantaj sunduğunu dile getirerek, “Ana başvuru sahibinin eş, 18 yaş altı çocuklar ve maddi bağımlılığı kanıtlanabilen 18-24 yaş arasındaki çocukları dosyalarına dahil edebiliyorlar. Böylece aileler bir arada İspanya’da yaşam kurabiliyor,” dedi.

AVRUPA İÇİ HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ

İspanya’da alınan oturum izninin Schengen bölgesinde serbest dolaşım sağladığına vurgu yapan Alamarioğlu, “İspanya oturum izni ile 26 Schengen ülkesine vizesiz seyahat etmek mümkün. Bu, iş ve yaşam planlaması açısından oldukça önemli bir avantaj,” ifadelerini kullandı.

EĞİTİM VE SAĞLIK ARTILARI

İspanya’da yaşamın sosyal avantajlarına da değinen Alamarioğlu, çocukların devlet okullarında ücretsiz eğitim alabileceği, Avrupa bankacılık sistemine erişimin kolaylaştığı ve dünyanın en gelişmiş kamu sağlık sistemlerinden yararlanmanın mümkün olduğunu belirtti. Ayrıca, İspanya’da beş yıl kesintisiz ikamet eden kişilerin kalıcı oturum iznine başvurabileceğini de ekledi.

HIZLI BAŞVURU SÜRECİ

Başvuru sürecinin diğer birçok oturum programıyla kıyaslandığında hızla ilerlediğini ifade eden Alamarioğlu, belge hazırlamanın yaklaşık üç hafta sürdüğünü, şirket kuruluşunun ortalama 20 gün içinde tamamlandığını ve oturum izni kartının verilmesinin yaklaşık 30-35 gün sürdüğünü belirtti. Doğru danışmanlık ile tüm sürecin 2,5-3 ay içinde tamamlanabileceğini kaydetti.

TÜRKİYE’DEN BAŞVURU İMKANI

Türk vatandaşlarının, Türkiye’den başvuru yapma imkanının olduğunu söyleyen Alamarioğlu, belge hazırlama aşamasında en sık karşılaşılan zorlukların apostil ve noter onaylarının doğru hazırlanmadığı durumlar olduğunu belirtti ve “Belgelerin uygun formatta sunulması önemli. Bu süreçte yapılan hatalar, süreci uzatabiliyor,” dedi.

KAPSAMLI DANIŞMANLIK HİZMETİ

Level Immigration & Properties’in başvuru sürecinin her aşamasında danışmanlık hizmeti sunduğunu belirten Alamarioğlu, “İlk danışmanlıktan oturma izni kartının teslim alınmasına kadar sürecin tüm aşamalarını yönetiyoruz. Belgelerin hazırlanması, başvuru takibi ve resmi kurumlarla ilişki gibi kapsamlı bir destek sağlıyoruz,” diye ekledi.