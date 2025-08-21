İspir’de Heyelan: 70 Daire Boşaltıldı

YENİDEN HEYELAN MEYDANA GELDİ
Erzurum’un İspir ilçesindeki Yukarı Mahallesi’nde geçmişte de benzer sorunların yaşandığı bir alanda yeniden bir heyelan meydana geldi. Zeminde gözlemlenen hareketlenme, yolda derin çatlakların oluşmasına neden oldu.
DAİRELER BOŞALTILDI
Oluşan risk nedeniyle bölgede bulunan 7 apartmandaki toplam 70 daire boşaltıldı. Etkilenen vatandaşların bir kısmı yakınlarının yanına yerleşirken, diğerleri ise pansiyonlara yönlendirildi.
AFAD İNCELEMELERE BAŞLADI
AFAD Erzurum İl Müdürlüğü ekipleri, heyelan bölgesinde detaylı sismik inceleme çalışmaları yapmaya başladı. Bu çalışmalar sonrası alınacak rapora göre kalıcı önlemler planlanacak.
BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI
İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, bölgenin jeolojik özellikleri hakkında bilgi verdi. Uzman raporlarına dayanarak, “Üst zeminin sert, alt zeminin gevşek yapıda olduğunu” belirtti ve “Tedbir amaçlı vatandaşları geçici süreyle güvenli alanlara taşıdık” ifadesini kullandı.