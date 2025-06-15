İsrail, ABD’den İran’a müdahale talep etti

İSRAİL ABD’DEN YARDIM İSTEDİ

İki İsrailli yetkiliye göre, İsrail, İran’a yönelik saldırılarında ABD’den destek talep ediyor. İsrail’in, yeraltında inşa edilmiş olan İran’ın Fordow uranyum zenginleştirme tesisini yok etmek amacıyla sığınak delici bombalara ve bombardıman uçaklarına sahip olmadığı için ABD’den yardım istediği belirtiliyor.

TRUMP YÖNETİMİ UZAKTA DURUYOR

Axios haber sitesine dayandırılan bilgilere göre, Trump yönetimi şimdiye kadar İsrail’in operasyonuna mesafeli durmayı seçti. Çünkü İran’daki tek bir tesisin dahi doğrudan bombalanması, ABD’yi savaşın içine çekebileceği endişesi taşınıyor. Bunun yanı sıra, başka bir İsrailli yetkili, Trump’ın Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde “gerekirse bunu yapabileceğini” söylediği iddialarını dile getirdi ve İsrail’in bu talebin kabul edilmesini umduğunu öne sürdü.

BARİŞÇIL ÇÖZÜM İÇİN MÜZAKERE VURGUSU

Kıdemli bir Beyaz Saray yetkilisi, dün yaptığı açıklamada, “Bugün her ne olursa olsun bu engellenemez. Ancak İran isterse bu çatışmaya başarılı bir barışçıl çözüm için müzakere etme yeteneğine sahiptir. İran’ın barışı sağlamanın en hızlı yolu nükleer silah programından vazgeçmesidir” ifadelerini kullandı.