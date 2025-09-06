İsrail, Ağustos’ta 15 GAZETECİYİ öldürdü

İSRAİL’İN SALDIRILARI GAZETECİLERİ HEDEF ALIYOR

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sadece sivilleri değil, dünyaya soykırımı duyurmaya çalışan gazetecileri de hedef alıyor. Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre, Filistinli Gazeteciler Sendikası Özgürlükler Komitesi, Ağustos 2025’te İsrail’in Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde gazetecilere yönelik ihlallere dair bir rapor hazırladı.

AĞUSTOS AYINDA GAZETECİLERİN KAYIPLARI

Rapora göre, Ağustos ayında İsrail 86 ihlalde bulundu. Bu süre zarfında Gazze’de 3’ü kadın olmak üzere toplamda 15 gazeteci, İsrail saldırılarında hayatını kaybetti ve 9 gazeteci de yaralandı. En dikkat çekici saldırılar arasında, 10 Ağustos tarihinde Gazze kentindeki Şifa Hastanesi avlusunda 6 gazetecinin hayatını kaybetmesi ve 25 Ağustos’ta Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ndeki saldırıda 5 gazetecinin yaşamını yitirmesi bulunuyor. Saldırılarda gazetecilerin yakınlarından 3 kişi de yaşamını yitirdi. Ayrıca, 4 gazetecinin ailelerinin evi yıkıldı ve 3 gazeteci gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria’da gazetecilere yönelik 6 doğrudan saldırı gerçekleşti. Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gazetecilere 3 kez saldırması sonucu 33 gazetecinin haber yapması engellendi. Raporda, İsrailli gazetecilerin Filistinli gazeteciler hakkında karalama kampanyaları yürüttüğüne ve bunun ardından Gazze’deki gazetecilerin İsrail ordusu tarafından hedef alındığına da dikkat çekildi.

Özgürlükler Komitesi Başkanı Muhammed Lahham, Filistin basınını hedef almanın “gerçekleri ve Filistin davasını yok etmeyi amaçlayan sistematik bir politika haline geldiğini” belirtti. Lahham, uluslararası kurumlar ve insan hakları örgütlerine, gazetecilerin korunması için “acil harekete geçme” çağrısında bulundu.

ŞİFA HASTANESİ’NE YAPILAN SALDIRI

İsrail ordusu, 10 Ağustos’ta Gazze’deki Şifa Hastanesi avlusunda gazetecilerin bulunduğu çadırı bombalayarak Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka’nın da aralarında bulunduğu 6 gazeteciyi öldürdü.