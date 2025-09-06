İsrail, Ağustos’ta 15 Gazeteciyi Öldürdü

İSRAİL’İN SALDIRILARI GAZETECİLERİ HEDEF ALIYOR

İsrail, Gazze’ye düzenlediği saldırılarda yalnızca sivilleri hedef almakla kalmıyor, aynı zamanda bu soykırımı dünyaya duyurmaya çalışan gazetecileri de hedef alıyor. Filistin resmi ajansı WAFA’nın aktardığına göre, Filistinli Gazeteciler Sendikası Özgürlükler Komitesi, Ağustos 2025’te İsrail’in Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki gazetecilere yönelik ihlallere dair raporunu hazırladı.

AĞUSTOS AYINDA 15 GAZETECİ YAŞAMINI KAYBETTİ

Rapora göre, İsrail, ağustos ayında gazetecilere yönelik 86 ihlalde bulundu ve Gazze’de 3’ü kadın 15 gazeteci İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybetti. Ayrıca, 9 gazeteci de yaralandı. İsrail katliamlarından öne çıkan olaylar arasında 10 Ağustos’ta Gazze’deki Şifa Hastanesi avlusunda gerçekleşen saldırıda 6 gazetecinin hayatını kaybetmesi ve 25 Ağustos’ta Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ndeki saldırıda 5 gazetecinin yaşamını yitirmesi bulunuyor. Bu saldırılar sırasında gazetecilerin yakınlarından 3 kişi de yaşamını yitirirken, 4 gazetecinin ailelerinin evi yıkıldı ve 3 gazeteci gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria’da gazetecilere yönelik 6 saldırı gerçekleştirildi. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, gazetecilere 3 kez saldırarak toplamda 33 gazetecinin haber yapmasını engelledi. Raporda, İsrailli gazetecilerin Filistinli gazeteciler hakkında karalama kampanyaları yürüttüğüne ve bu durumun ardından Gazze’de gazetecilerin İsrail ordusu tarafından hedef alındığına dikkat çekildi.

ÖZGÜRLÜKLER KOMİTESİ’NDEN ACİL ÇAĞRI

Özgürlükler Komitesi Başkanı Muhammed Lahham, Filistin basınını hedef almanın “gerçekleri ve Filistin davasını yok etmeyi amaçlayan sistematik bir politika haline geldiğini” belirtti. Lahham, uluslararası kurumlara ve insan hakları örgütlerine, gazetecilerin korunması ve onlara yönelik suç işleyenlerin sorumlu tutulması için “acil harekete geçme” çağrısında bulundu. İsrail ordusu, 10 Ağustos’ta Gazze’deki Şifa Hastanesi avlusundaki gazetecilerin kaldığı çadırı bombalayarak, Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka’nın da aralarında bulunduğu 6 gazeteciyi katletmişti.