İsrail Askerleri Netanyahu’ya Başvurdu

İSRAİL HAVA KUVVETLERİ’NDEN ÇATIŞMALARIN DURMASINA ÇAĞRI

İsrail medyasına göre, İsrail Savunma Kuvvetleri’ndeki (IDF) 1000’den fazla Hava Kuvvetleri askeri, birlikte yazdıkları bir mektup ile gazze’deki çatışmaların sona ermesi durumunda bile hükümeti rehineleri kurtarmaya teşvik etmeye çağırdı. Bu çağrıyı akademisyenler ve askeri doktorlar da destekliyor. İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığına göre, yüksek öğretim kuruluşlarından yaklaşık 1900 öğretim üyesi, Hava Kuvvetleri mensuplarının kaleme aldığı mektubu destekleyen bir dilekçeye imza attı. Askeri doktorlar, savaşın devam etmesi ve Gazze’deki İsrailli esirlerin terk edilmesinin, tıbbi etikle bağdaşmadığını ifade etti. Mektubun henüz yayınlanmadığı, imzaların toplandığı ve organizasyon aşamasının devam ettiği bildirildi. Organizatörlerin “hizmet etmeyi reddetme” çağrısı yapmadığı ve önümüzdeki günlerde daha fazla doktorun mektubu imzalamasının beklendiği belirtildi.

MEKTUPTAKİ TALEPLER

KAN’ın haberine göre, yüzlerce yedek subay, muvazzaf asker ve emekli subayın imzaladığı mektubu düzenleyenler, Hava Kuvvetleri’ne bağlı askerlerin yakın zamanda yayınladığı benzer bir mektup hazırlamayı hedefliyor. Mektup, “Şu anda savaşın güvenlik çıkarlarına değil, daha çok siyasi ve kişisel çıkarlara hizmet ettiği yönündeki rahatsız edici iddiaya katılıyoruz” ifadeleriyle başlıyor. “Savaşın sürdürülmesi, belirtilen hedeflere katkı sağlamadığı gibi rehinelerin, IDF askerlerinin ve masum sivillerin yaşamını tehlikeye atıyor” deniliyor. Üst düzey askerler, “Yedek kuvvetlerin erozyona uğramasından ve göreve gitmeme oranlarının artmasından endişe duyuyoruz” diye belirtiyor. Mektup şu şekilde devam ediyor: “Askeri baskı çoğunlukla rehinelerin öldürülmesiyle sonuçlanırken, rehineleri yalnızca bir anlaşma güvenli bir şekilde geri getirebilir. Geçen her gün hayatları tehdit altındadır ve her tereddüt anı bir utançtır.”

NETANYAHU’DAN TEPKİ

Başbakan Netanyahu, yedek askerlerden gelen mektup ile hükümeti Hamas’a karşı savaşın sürdürülmesi yerine rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasına öncelik vermeye çağrıldığını savunanların, devrimci bir kitle tarafından desteklenen küçük bir azınlığı temsil ettiğini öne sürdü. Netanyahu, “Bu küçük, gürültülü, anarşist ve bağlantısız grup, yıllardır askerlik yapmayanların çoğunu içeriyor. Bu ayrık otları İsrail Devleti ve IDF’yi zayıflatmaya çalışıyor” şeklinde konuştu.

MEKTUBU İMZALAYANLARA YAPTIRIM

Jerusalem Post’un aktardığına göre, IDF, savaşı sona erdirme çağrısında bulunan mektubu imzalayan yüzlerce Hava Kuvvetleri yedek subayını ordudan atma hazırlığı içinde. Mektupta savaştan bahsedilse de katılımcılar, aynı zamanda Başbakan Binyamin Netanyahu’nun yargı revizyonuna ve Şin Bet şefi Ronen Bar’ı görevden alma çabalarına karşı daha geniş bir muhalefetin parçası durumundalar. Mektubu imzalayanların yalnızca 60’ı yedek kuvvetlerde aktif görevde bulunuyor ve pilot sayısı tek haneli rakamlarda kalıyor. Öte yandan, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, Netanyahu’nun politikalarının ne kadar tartışmalı olursa olsun, bunların İsrail’in hukuken seçilmiş hükümeti ve IDF tarafından alınan kararlar olduğunu vurguladı. Yedek askerlerin bu konularda kamuya açık herhangi bir pozisyon almaları yasaktır.