İsrail, Avrupa’ya Gaz Taşımak İçin Endişeli

İSRAİL’İN ENDEŞELERİ

İsrail’in Körfez bölgesindeki petrol ve doğal gazın Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşma ihtimalinden kaygı duyduğu ifade ediliyor. Tel Aviv yönetimi, yakın zamana kadar Körfez’deki enerji kaynaklarını İsrail’in Hayfa Limanı’na taşıyıp buradan Avrupa’ya göndermeyi hayal ediyordu. Ancak Suriye’deki devrim sonrasında bu hayalin gerçekleşmesi zor görünüyor. Suriye’deki iç savaşın sona ermesi ve yeni Şam yönetimi ile Ankara’nın güçlenen ilişkileri, özellikle Katar gazının Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçiş projesini yeniden gündeme getirdi.

STRATEJİK SORUNLAR

Yediot Ahronot gazetesinde Nadav Eyal imzasıyla yayımlanan “Türkiye ile İsrail arasında eşi görülmemiş gerilimin arkasında ne var?” başlıklı analizde, İsrail’in Suriye konusunda yeterli bir strateji geliştirememesi eleştiriliyor. “Türkiye’nin Suriye sahasını asla İsrail’e bırakmayacağı” ifadesi dikkat çekiyor. Yazıda, Katar gazının Avrupa’ya taşınması projesinin yeniden gündeme geleceği ve İsrail’in buna engel olmasının mümkün olamayacağı belirtiliyor. Türkiye’nin Suriye’deki stratejik önceliği vurgulanarak, “Suriye’yi stratejik öncelik kabul eden Türkiye, bu sahayı İsrail’e bırakmayacak” deniliyor.

DİPLOMATİK İLİŞKİLER

Katar doğal gazını Suriye üzerinden Türkiye’ye ve ardından Avrupa’ya taşıyacak olası boru hattı projesinin Ankara için hayati önem taşıdığına dikkat çekiliyor. İsrail’in eski Türkiye Büyükelçisi Amira Oron, Türkiye’nin Suriye’nin istikrarında kilit bir rol oynadığını belirterek, “İsrail, askeri bir çatışma riskine girmektense Ankara ile diplomatik yollardan temas kursa iyi eder” şeklinde bir değerlendirme yapıyor. Oron, bazı bölge ülkelerinin İsrail’in Suriye’yi parçalamak istediğine dair endişeleri bulunduğunu da vurguluyor.

YENİ BİR CEPHE AÇILAMAZ

İsrail’in Suriye’deki hava saldırılarının arttığı ve karadaki işgalini genişlettiği yönündeki eleştiriler de yazıda yer alıyor. Binyamin Netanyahu liderliğindeki yönetimin, Suriye’deki müdahaleleri sonrası oluşabilecek tehlikeli senaryoları göz önünde bulundurarak net bir politika geliştiremediği belirtiliyor. “Mevcut cephelerin çözümsüz kaldığı bir dönemde yeni bir cephe açmak, İsrail’in göze alamayacağı bir risk” ifadesi öne çıkıyor. Suriye’de 61 yıllık Baas Rejiminin devrilmesinin ardından, 2009’da askıya alınan “Katar-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı” projesi yeniden gündeme geliyor.