İsrail Bakanı Smotrich: Gazze Açlıkta Ölünmeli

İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail, Gazze’ye karşı olan saldırılarını günden güne artırıyor. Özellikle masum halkın üzerine bomba atan İsrail, bölgeye gıda ve yardım girişlerine de engel koyuyor. Gazze’de yardım faaliyetlerinin olmaması, özellikle çocukların açlık nedeniyle hayatını kaybetmesine sebep oluyor. İsrail’in bu zulmü dünya genelinde tepki toplarken, İsrail bakanlarının skandal açıklamaları da gündemi meşgul ediyor.

MALİYE BAKANI’NIN SKANDAL AÇIKLAMASI

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Israel Hayom gazetesinin haberine dayandırarak, düzenlediği basın toplantısında Gazze’deki işgal hazırlıkları hakkında açıklamalar yaptı. Smotrich, Gazze’nin kuzey bölgelerini “sadece Hamas savaşçılarının kalıp açlık ve susuzluktan öleceği bir savaş bölgesi” olarak tarif etti. Devamında şunları söyledi: “Gazze’ye su, elektrik ve yiyecek kesilmelidir; kurşunlarla ölmeyenler açlıktan ölmeli.”

GELİŞMELER VE İLHAT PLANI

İsrail ordusunun Gazze’nin kuzey bölgelerine kapsamlı bir abluka uygulaması gerektiğini savunan Smotrich, Gazze topraklarının “kademeli olarak ilhak edilmesini” de istedi. Bunun yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistinlilerin yerinden edilmesi planının hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze’nin ilhak sürecinin hızlandırılması konusunda talimat verdiğini belirtirken, uluslararası kuruluşlar bu adımın “Gazze’nin tamamen yıkılmasına ve kitlesel göçe” yol açacağı uyarısında bulunuyor.