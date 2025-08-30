İsrail Bakanı Smotrich: Gazze Ölmelidir

İSRAİL’İN GAZZE’YE YÖNELİK SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail, Gazze’ye yönelik askeri operasyonlarını sürdürüyor. Masum insanları hedef alarak bombalar yağdıran İsrail, bölgeye yardım girişlerine de engel oluyor. Yardımın ulaşmadığı Gazze’de özellikle çocuklar açlık nedeniyle yaşamlarını yitiriyor. İsrail’in bu zulmü tüm dünya tarafından izlenirken, bakanlarının tartışmalı ifadeleri de gündemi meşgul ediyor.

MALİYE BAKANI’NDAN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALAR

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Israel Hayom gazetesinin haberine göre, düzenlediği basın toplantısında Gazze’deki işgal hazırlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Smotrich, Gazze’nin kuzey bölgelerinin “sadece Hamas savaşçıların kalması ve açlıktan ölmeleri gereken bir savaş alanı” haline getirilmesi çağrısında bulundu. “Gazze’ye su, elektrik ve yiyecek kesilmelidir; kurşunlarla ölmeyenler açlıktan ölmeli” ifadesini kullandı.

GAZZE’NİN İLHAKINI İSTİYOR

Smotrich, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyine kapsamlı bir abluka uygulaması gerektiğini savundu ve Gazze topraklarının kademeli olarak ilhak edilmesini istedi.

ABD’YE ÇAĞRI

Maliye Bakanı Smotrich, ABD Başkanı Donald Trump’a, Gazze’deki Filistinlilerin yerinden edilmesi planının uygulanması gerektiğini bildirdi. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, Gazze’nin ilhakının hızlandırılması talimatını verdiği belirtilirken, uluslararası kuruluşlar bu durumun “Gazze’nin tamamen yıkılmasına ve kitlesel göçe” sebep olacağı konusunda uyarı yapıyor.