İsrail Başbakanlık Ofisi’nden Netanyahu Açıklaması Geldi

İRAN ORDUSU NETANYAHU’YU HEDEF ALDI

İran Devrim Muhafızları, Netanyahu’yu öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceğini duyurdu. Tesnim haber ajansı, Devrim Muhafızlarının Gerçek Vaat-4 operasyonlarının 52. dalgasına dair bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Netanyahu’nun hayatta olması durumunda onu takip edip öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceğiz.” ifadesi yer aldı. Söz konusu açıklamada, Devrim Muhafızlarının 52. dalga operasyonu kapsamında ağır füzelerle Tel Aviv’in sanayi bölgelerinin hedef alındığına dikkat çekildi. Ayrıca, Erbil el-Harir Hava Üssü, Kuveyt’teki Ali el-Salem ve Camp Arifjan üsleri ile ABD güçlerinin toplandığı merkezlere füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

YALAN HABERLERİN KAYNAĞI ANALİZ EDİLDİ

AA muhabiri, İsrail Başbakanlık Ofisi’ne yönelttiği soruda sosyal medyada yayılan “Netanyahu’nun öldürüldüğü” iddialarına dair bir açıklama talep etti. Gelen yanıtta, “Bunlar yalan haber, Başbakan iyi durumda.” denildi. Netanyahu’nun 13 Mart’ta gerçekleştirdiği çevrim içi basın toplantısında, İsrail genelinde verilen saldırı alarmının toplantının yapıldığı yerde duyulmaması ve ardından yapay zeka destekli bazı videoların sosyal medyada yayımlanması, bahsi geçen iddiaların dayanak noktaları arasında gösterildi.