İsrail Basını, Netanyahu’nun Açıklamasını Yayımladı

İSRAİL’İN SAVAŞ PLANI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne devam eden saldırılarıyla ilgili basında dikkat çeken bilgiler ortaya çıkıyor. Israel Hayom gazetesinin ismini açıklamadığı bir İsrailli emniyet yetkilisine dayandırdığı habere göre, Netanyahu’nun ekim ayında bu savaşı sona erdirmeyi hedeflediği bildiriliyor. Bu sürenin “şartlar elverir ve savaşın hedefleri gerçekleşirse” mümkün olan en az zaman söylemleri içinde değerlendirildiği, planlanan azami tarih olduğu vurgulanıyor. Aynı yetkili “mantıken savaşın 2 yıldan fazla sürmeyeceğini” kaydediyor. Ancak İsrail hükümetinin, bu konuya dair herhangi bir resmi açıklaması bulunmuyor.

Ateşkes süreçleri

7 Ekim 2023’ten beri devam eden Gazze’deki saldırılarda İsrail, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde soykırım uyguluyor. 19 Ocak’ta başlayan ateşkes süreci, ilk aşamasının 42 gün sürmesinin ardından 18 Mart’ta saldırılar yeniden başlayana kadar geçerliydi. İkinci aşamaya geçiş yapılmadan önce saldırıların yeniden başlamasıyla birlikte ateşkes durumu sona ermiş oldu.

CAN KAYBI RAKAMLARI

O tarihten bu yana 2 bin 222 Filistinli, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan gruptan, hayatını kaybetti. 5 bin 751 kişi ise yaralanarak hastanelere kaldırıldı. 7 Ekim 2023 itibarıyla İsrail’in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli sayısının 52 bin 314’e ulaştığı, yaralı sayısının ise 117 bin 792 olduğu bildirilmekte.