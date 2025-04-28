İsrail Basını, Netanyahu’nun Saldırıları Durdurması Açıklaması

İSRAİL’İN SAVAŞ PLANI HAKKINDA YENİ BİLGİLER

İsrail’in Gazze Şeridi üzerindeki saldırıları devam ederken, İsrail basınında dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı. Israel Hayom gazetesinin ismini vermediği bir emniyet yetkilisine dayandırdığı habere göre, Başbakan Netanyahu’nun ekim ayında bu savaşı sona erdirmeyi düşündüğü belirtildi. Yetkili, “şartlar elverir ve savaşın hedefleri gerçekleşirse”, bu süreden önce de savaşın bitebileceğine dikkat çekti. Ayrıca, “mantıken savaşın 2 yıldan fazla sürmeyeceğini” ifade etti. Ancak, İsrail hükümeti bu iddialara dair herhangi bir açıklama yapmadı.

Ateşkesin Geçmişi

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de ciddi bir saldırı süreci yürütüyor. Saldırıların sona ermesi amacıyla 19 Ocak’ta geçici bir ateşkese varıldığı ancak bu ateşkesin 42 günlük ilk aşamasının ardından, 18 Mart’ta ikinci aşamaya geçilmeden saldırıların yeniden başladığı kaydedildi.

Can Kaybı ve Yaralanmalar

O tarihten itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olan toplam 2 bin 222 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 751 kişi ise yaralandı. 7 Ekim 2023’ten bu yana Israel’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 52 bin 314’e, yaralı sayısının ise 117 bin 792’ye ulaştığı bildirildi.