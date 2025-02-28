İsrail Basını Skandal İstihbarat İlanını Açıkladı!

İsrail İstihbaratının Yeni İlanı

İsrail’de yayımlanan KAN, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin Bet’in Türkçe konuşan bireyleri işe almak amacıyla bir ilan yayımladığını aktardı. Jfeed haber sitesinin bildirdiğine göre Türkiye, 7 Ekim’den itibaren İsrail’e karşı giderek daha “kavgacı” bir tutum sergilemeye başladı. Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Güney Afrika’nın İsrail’e karşı Lahey’de açtığı soykırım davasına katıldığına dikkat çekildi. Türkiye, Gazze’deki savaş sona erene kadar İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurma kararı aldı.

İlişkilerin Değişen Dinamikleri

Haberde, “Birkaç ay öncesine kadar Türkiye, iki ülke arasındaki büyük coğrafi mesafe nedeniyle İsrail için büyük bir güvenlik tehdidi olarak ciddiye alınmıyordu. Ancak Suriye’nin Türkiye destekli güçlerin eline geçmesi, bu denklemi değiştirdi ve artık giderek daha fazla sayıda insan Türkiye’nin İsrail’i doğrudan nasıl tehdit edebileceğini araştırıyor” ifadesine yer verildi.

Türkiye’nin Olası Tehditleri

İsrail’e kuzeyden, özellikle Lübnan ve Suriye’den gelebilecek tehditlere dair düzenli analizler yapan Israel-Alma Center, Türkiye’nin İsrail için bir tehdit oluşturabileceğine inanıyor. Alma Center, bu konuda iki olasılığın bulunduğunu belirtmekte. İlk olarak, Türkiye’nin “İsrail karşıtı bir vekil güç olarak Suriye güçlerine dolaylı destek” verme olasılığını öne sürdü. Ayrıca, “uzun menzilli füze ve insansız hava aracı cephaneliklerinin doğrudan kullanımı”na da dikkat çekildi.