İsrail Batı Şeria’da 19 BİN Gözaltı Yaptı

BATI ŞERİA’DA GÖZALTILAR ARTIYOR

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre, Batı Şeria’daki gözaltılar ve hapishanelerdeki Filistinlilerin durumu hakkında bilgiler verildi. 7 Ekim 2023’ten bu yana, İsrail’in Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında Batı Şeria’da yaklaşık 19 bin Filistinlinin gözaltına alındığı vurgulandı. Bu sayı, Gazze’deki Filistinlileri kapsamıyor.

HAPİSHANELERDE AĞIR KAYIPLAR

Gözaltına alınanlar arasında 585 kadının ve 1550’den fazla çocuğun bulunduğu belirtildi. Ayrıca, 7 Ekim 2023’ten bu yana, İsrail hapishanelerinde 46’sı Gazze’den olmak üzere toplamda 77 Filistinlinin hayatını kaybettiği, ayrıca kimlikleri bilinmeyen birçok Gazzelinin de hapishanelerde yaşamını yitirdiği ifade edildi.

TUTUKLU SAYISI ARTTI

İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli tutukluların sayısının eylül ayı itibarıyla 49’u kadın ve 400’ü çocuk olmak üzere yaklaşık 11 bin 100’e ulaştığı, bunlardan 3 bin 577’sinin ise idari tutuklu olduğu kaydedildi.