İsrail, Bölgeyi Felakete Sürüklüyor

İSTANBUL’DA REKOR KATILIMLA BAŞLAYAN TOPLANTI

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu, İstanbul’da 43 bakan ve 5 bakan yardımcısının katılımıyla önemli bir düzeyde gerçekleşti. Toplantılar, iki gün sürmesi planlanan etkinlik öncesinde, katılan ülkelerin heyet başkanlarının bir araya gelerek toplu fotoğraf çekmeleriyle başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir önceki başkan olan Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella’dan toplantının başkanlığını devralarak açılışı gerçekleştirdi. Hakan Fidan’ın konuşmasından öne çıkan noktalar şöyle sıralandı; Türkiye, İİT dönem başkanlığı süresince, “küresel adaletin tesis edilmesini önceleyecek ve zulmün karşısında dimdik durmaya devam edecek.” Dışişleri Bakanı, çok taraflılığın temeli olan uluslararası işbirliğinin, meşruiyet krizi ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEKİ KRİZLER

Fidan, artan hoşgörüsüzlük ve kimlik temelli kutuplaşmanın, küresel istikrarsızlık hissini daha da derinleştirdiğini ifade etti. Korumacı politikaların, uluslararası ilişkilere egemen olmaya başladığını vurgulayan Fidan, “Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası mekanizmaların işlevsizliğini Gazze’de süregelen vahşet tam anlamıyla gözler önüne sermiştir.” dedi. İslam ülkelerinin, adaleti savunan ve haklıyı önceleyen bir küresel sistemin inşasında öncülük etmek zorunda olduğunu kaydetti. Toplantıya sağlanan geniş katılım, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etme konusunda kararlılığımızı göstermektedir.

BÖLGESEL TEHDİTLER VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Fidan, özellikle İsrail’in İran’a saldırılarının, bölgeyi büyük bir felaketin eşiğine sürüklediğini belirtti. “İstişarelerimizde öncelikle bu sınır tanımayan saldırganlığa dur demek için sergileyeceğimiz güçlü duruşu ve ortak adımları ele alacağız.” diyerek ortak mücadele vurgusunu yaptı. Ayrıca, Filistin halkına yapılan saldırıların devam ettiğini belirtti ve İsrail’in, “Filistinlileri evlerinden sürmek ve iki devletli çözüm vizyonunu sona erdirmek” amacına hizmet ettiğini ifade etti. Fidan, kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve Gazze’ye insani erişimin kesintiye uğramadan sürdürebilmesi için yapılan müzakereleri desteklediklerini belirtti.

SURİYE VE BALKANLAR’A DESTEK

Fidan, Suriye’de de yürütülen ortak çabaların, “istikrarlı ve müreffeh bir Suriye” hedefi doğrultusunda önemli adımlar atılmasını sağladığını kaydetti. Suriye’nin İİT’ye dönüşü konusunda duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Suriye halkının daima arkasında durmaya devam edeceklerini duyurdu. Ayrıca, Balkanlar’daki Müslümanların tarihsel bağlarının ve günümüzde karşılaştıkları sorunların önemine dikkat çekti. Burada yaşayan Müslümanların yalnız olmadığını, İslam dünyasının onlara sahip çıktığını göstermek gerektiğini ifade etti. Ayrımcı ve nefrete dayalı söylemlerin en güçlü biçimde kınanacağını belirtti.