İsrail’de Yeni Savunma Bakanı Atandı

GAZZE’DE SÜREKLİ SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Gazze’de bomba sesleri bir an olsun durmuyor. Gece ve gündüz fark etmeksizin gerçekleşen saldırılarda, özellikle çocuklar ve kadınlar gibi savunmasız bireyler hedef alınıyor. Bu durumu gözler önüne seren kayıplar, insani bir trajedi yaşandığını gösteriyor.

İSRAİL ORDUSUNDAKİ ÇÖZÜLMELER DEVAM EDİYOR

İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sırasında masumların hayatını kaybetmesi, ordudaki çözülmeleri de beraberinde getiriyor. Bu olağanüstü durum, ordunun içindeki dinamiklerin değişmesini sağlıyor.

BÜYÜK DEĞİŞİM: GALLANT GÖREVDEN ALINDI

İsrail Başbakanı Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın görevine son verdi. Netanyahu ile Gallant arasındaki gerilimin var olduğu daha önce bilinmekteydi.

PROTESTOLAR PEKİŞTİRİYOR

Netanyahu, Gallant’ı daha önce görevden almayı denemiş ancak büyük tepkiler üzerine bu kararından geri dönmek zorunda kalmıştı.

YENİ ATAMALAR YAPILIYOR

Gallant’ın görevine son verilmesinin ardından Dışişleri Bakanı Israel Katz, yeni Savunma Bakanı olarak atandı. Bu değişikliklerle birlikte, ülkenin Dışişleri Bakanlığına Gideon Saar getirildi.

GÜVEN KRİZİ AÇIKLANIYOR

Netanyahu, atamalarla ilgili yaptığı açıklamada, “İsrail Başbakanı olarak en büyük görevim, İsrail’in güvenliğini korumak ve ülkemizi kesin bir zafere taşımaktır. Savaş zamanında başbakan ile savunma bakanı arasında tam bir güven esastır. Başlangıçta bu güvene sahip olsak ve kampanyanın ilk aylarında çok şey başarmış olsak da, son aylarda, Savunma Bakanı ile aramdaki bu güven aşındı” dedi. Ayrıca, Gallant ile aralarında “ciddi görüş ayrılıkları” meydana geldiğini de ifade etti.

GALLANT’IN AÇIKLAMALARI

Gallant, “İsrail devletinin güvenliğini sağlamak hayatımın göreviydi ve her zaman öyle kalacak” şeklinde açıklamada bulundu. Netanyahu’nun Gazze’de “mutlak zafer” ifadesini “saçmalık” olarak değerlendirmişti.