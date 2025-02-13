İsrail’den Hamas Krizi Açıklaması Geldi

AÇIKLAMALARLA DOLU REHİNE TAKASI KRİZİ

Hamas ile İsrail arasında rehine takası konusunda yaşanan kriz sürüyor. Son gelişmelerde, Mısır basınında ateşkese ilişkin sorunların çözüldüğüne dair bilgiler yer aldı. Ancak Mısır kaynaklı bu iddialar üzerine İsrail Başbakanlık Ofisi’nden bir açıklama geldi. Açıklamada, “Hamas ile krizin çözümü konusunda şu ana kadar bir uzlaşıya varılmadı.” ifadesi dikkat çekti. Ayrıca, Hamas’ın İsrailli esirlerin teslimini askıya almasındaki arabulucu ülkelerin “krizi çözmedeki başarısına ilişkin her türlü haberin sahte ve mesnetsiz” olduğu vurgulandı.

ATEŞKESİN UYGULANMASI ÜZERİNE SORUNLAR DEVAM EDİYOR

Mısır’da yayımlanan “El-Kahire el-İhbariyye” televizyonu ise, ismi belirtilmeyen bir Mısırlı yetkiliye dayanarak, “Mısır ve Katar’ın Gazze’deki ateşkes anlaşmasının önündeki engelleri aşma çabalarının başarı gösterdiği ve tarafların ateşkesin uygulanması konusunda kararlı olduğu” şeklinde bir bilgi verdi. Ancak bu açıklamaların, İsrail tarafından yalanlanması, krizin devam etmesine neden oldu.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat’ta gerçekleşmesi beklenen esir takasının, İsrail’in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle askıya alındığını bildirdi. Yapılan açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu ve arabulucu ülkelerin İsrail’e baskı yapma fırsatı verildiği belirtildi.

NETANYAHU’DAN CİDDİ UYARI

ABD Başkanı Trump ise, Gazze’deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması durumunda ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini belirterek, “Sonra kıyamet kopsun” şeklinde bir uyarıda bulundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli esirlerin serbest kalmaması halinde “ateşkesin biteceği ve şiddetli saldırılara başlayacakları” tehdidinde bulundu. Ayrıca, orduya Gazze içi ve çevresine takviye birlik gönderilmesi talimatı verildi. Son olarak, Hamas, arabulucu ülkelerin taahhütleri üzerine ateşkes anlaşmasını ve esir takasını uygulamaya devam edeceğini de duyurdu.