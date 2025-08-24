İsrail’den İran’a Yeni KC-46 Siparişi

İSRAİL’İN HAVA İKMAL KAPASİTESİ YÜKSELİYOR

İsrail, İran’a karşı uzun menzilli saldırı kapasitesini artırmak için iki yeni hava ikmal uçağı almayı planlıyor. Ynet News’ün haberine göre Tel Aviv yönetimi, Boeing ile 500 milyon dolarlık bir anlaşma çerçevesinde filosunu 6’ya çıkarmak amacıyla iki Boeing KC-46 siparişi verdi. Haberde, “Bu hamle, İran’ın iç kesimlerinde sürdürülebilir hava operasyonları gerçekleştirmeyi ve Tahran’a karşı gelecekteki muharebe turlarını kısaltmayı amaçlıyor” ifadeleri yer aldı. Yeni alınacak KC-46’lar, Yemen’deki Husilere yönelik saldırılar ve İran ile gerçekleştirilen 12 günlük savaşta kullanılan mevcut ikmal filosunun yerini alacak.

İRAN İLE SÜRDÜRÜLEN ÇATIŞMA

İsrail Kanal 12’nin aktardığına göre, haziran ayında gerçekleşen savaş sırasında İsrail hava kuvvetleri, İran üzerinde hava üstünlüğü sağlamayı başarmıştı. Ayrıca, 13 Haziran’da İran’ın askeri ve nükleer tesislerine karşı sürpriz bir saldırı dalgası düzenleyen İsrail, bu saldırılarda 276’sı sivil olmak üzere toplamda bin 62 kayıp vermişti. İran’ın misillemelerinde ise İsrail’de 31 sivil yaşamını yitirmişti. ABD aracılığıyla yapılan ateşkese rağmen, İran ve İsrail’in silahlı kuvvetleri yeni bir çatışmaya hazırlık yapmayı sürdürüyor.