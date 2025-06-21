İsrail’den Saldırıları Durdurmasını İstemek Zor

TRUMP’IN İSRAİL VE İRAN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, çatışmanın sona erdirilmesi için diplomatik çözümler aransa da, İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarını durdurmasını istemenin zor olabileceğini ifade etti. New Jersey’de gerçekleştirilen bir bağış toplama etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İsrail’in bugüne kadar elde ettiği askeri başarıların dikkate alındığında böyle bir talepte bulunmanın zor olduğunu belirtti.

İSRAİL’DEN HAVA SALDIRILARINI DURDURMASINI İSTEMEK ZOR

Trump, “Birisi kazanıyorsa, böyle bir talepte bulunmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Birisi kaybediyorsa bunu yapmak biraz daha zor. Ama hazırız, istekliyiz ve yetenekliyiz. İran’la görüştük ve ne olacağını göreceğiz… İsrail’den hava saldırılarını durdurmasını istemek zor” açıklamasında bulundu.

İRAN AVRUPA İLE KONUŞMAK İSTEMİYOR

Avrupa’nın İran ile diplomatik ilişki kurma çabalarını eleştiren Trump, bu girişimlerin çatışmayı sona erdirmeye yardımcı olmadığını belirtti. “İran Avrupa ile konuşmak istemiyor. Onlar bizimle konuşmak istiyor. İran ile bir süredir konuşuyoruz. Avrupa bu konuda yardımcı olamayacak” dedi. Ayrıca, ABD’nin İran’a müdahaleye karar verme süresinin en fazla iki hafta olduğunu ifade etti.

İSRAİL’İN KAPASİTESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Trump, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerini tek başına yok etme kapasitesine sahip olmadığına da dikkat çekti. “Gerçekten çok sınırlı bir kapasiteleri var. Küçük bir bölümü geçebilirler, ancak çok derine inemezler. Bu kapasiteye sahip değiller. Ve ne olacağını göreceğiz. Belki de gerekli olmayacak” şeklinde yorumda bulundu.

ATEŞKESİ DESTEKLİYORUM

Trump, “Aylar içinde bir nükleer bombaya sahip olabilirler. Ben Irak savaşını da istemedim, ‘Gitmeyin’ dedim. Karar vermem gerekiyor ama şu an bir şey söyleyemem. Bu kararları ne zaman vereceğim belli olmaz, koşullara göre karar vereceğim. İsrail savaş sırasında iyi işler başarıyor, İran ise daha az iyi. Ateşkesi destekliyorum. İbrahim Anlaşmalarının hayata geçmesi benim için daha önemli. İran, dünyanın en önemli petrol kaynakları üzerinde otururken niye nükleer peşinde koşar, anlamıyorum” ifadelerini kullandı.