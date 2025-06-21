İsrail’den Saldırıları Durdurmasını İstemek Zor

TRUMP, İSRAİL’DEN HAVA SALDIRILARINI DURDURMASINI İSTEMENİN ZOR OLDUĞUNU BELİRTİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, çatışmayı sona erdirmek için diplomatik bir çözüm arayışında olsa bile, İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarını durdurmasını istemenin zorluğuna dikkat çekti. Trump, New Jersey’deki bir golf sahasında gerçekleşen bağış toplama etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail’in elde ettiği askeri başarıların ışığında, savaşın sona ermesi için bu talebin güçlüklerine vurgu yaptı.

İRAN’LA GÖRÜŞME YAPILDIĞINI VURGULADI

Trump, “Birisi kazanıyorsa, böyle bir talepte bulunmanın zor olduğunu düşünüyorum. Birisi kaybediyorsa bunu talep etmek daha da zor. Ama hazırız, yetenekliyiz ve istekliyiz. İran’la görüştük ve ne olacağını göreceğiz… İsrail’den hava saldırılarını durdurmasını istemek zor.” dedi. Ayrıca, Avrupa’nın İran’la diplomatik temas kurma çabalarının çatışmayı sona erdirmeye yardımcı olmadığını belirtti. “İran Avrupa ile konuşmak istemiyor. Onlar bizimle konuşmak istiyor. İran ile bir süredir görüşüyoruz. Avrupa bu konuda yardımcı olamayacak” ifadelerini kullandı.

ABD’NİN MÜDAHALESİ İÇİN ZAMAN ÇERÇEVESİ BELLİ OLDU

Trump, ABD’nin İran’a müdahale etme kararı için belirlenen maksimum sürenin 2 hafta olduğunu ifade etti. “Onlara bir süre veriyorum. Bu sürenin ne kadar olduğunu göreceğiz. İki haftanın maksimum olacağını söyleyebilirim” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, İsrail’in tek başına İran’ın nükleer tesislerini ortadan kaldırma kapasitesine sahip olmadığına işaret ederek, “Gerçekten çok sınırlı bir kapasiteleri var. Küçük bir bölümü geçebilirler ama çok derine inemezler. Bu kapasiteye sahip değiller.” şeklinde konuştu.

ATEŞKESİ DESTEKLEDİĞİNİ AÇIKLADI

Trump, İran’ın kısa süre içerisinde nükleer silaha sahip olabileceğine yönelik endişelerini dile getirirken, Irak savaşı konusunda istemediğini ve “Gitmeyin” dediğini hatırlattı. Karar verme sürecinin koşullara bağlı olduğunu söyleyerek, “İsrail savaş sırasında iyi işler başarıyor, İran ise daha az iyi. Ateşkesi destekliyorum. İbrahim Anlaşmalarının hayata geçmesi benim için daha önemli. İran, dünyanın en önemli petrol kaynakları üzerinde otururken neden nükleer peşinde koşar, anlamıyorum” ifadelerini kullandı.