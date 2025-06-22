İsrail’den Saldırıları Durdurmasını İstemek Zor

TRUMP’IN İSRAİL’İN HAVA SALDIRILARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, çatışmayı sona erdirmek için diplomatik bir çözüm arayışı olsa bile, İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarını durdurması konusunda talepkar olmanın oldukça zor olduğunu ifade etti. Trump, New Jersey’de golf sahasında gerçekleştirilen bir bağış toplama etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail’in elde ettiği askeri başarılara dikkat çeken Trump, İsrail’den savaşın sona erdirilmesi talebinin son derece güç olduğunu belirtti. “İsrail’den hava saldırılarını durdurmasını istemek zor” dedi.

İRAN’LA GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR

Trump, “Birisi kazanıyorsa bu talepte bulunmak oldukça zor. Şu anda bir kaybeden varsa bunu yapmak biraz daha kolay. Ancak biz hazırız, istekliyiz ve yetenekliyiz. İran’la görüştük ve sürecin ne şekilde ilerleyeceğini göreceğiz… İsrail’den hava saldırılarını durdurmasını istemek zor.” ifadesini kullandı. Trump, Avrupa’nın İran ile diplomatik ilişki kurmasına yönelik çabaları reddederek, bu çabaların çatışmayı sona erdirmek adına herhangi bir katkı sağlamayacağını belirtti. “İran Avrupa ile konuşmak istemiyor. Onlar bizimle konuşmak istiyor.” açıklamasında bulundu.

İKİ HAFTALIK SÜRE

ABD’nin İran’a müdahale kararını vermek için “maksimum” süresinin iki hafta olduğunu ifade eden Trump, “Onlara bir süre veriyorum. Bu sürenin ne kadar olacağı belli olur. İki haftanın sınır olacağını söyleyebilirim.” değerlendirmesinde bulundu. İsrail’in tek başına İran’ın tüm nükleer tesislerini ortadan kaldırma kapasitesine sahip olduğuna inanmadığını belirten Trump, “Gerçekten çok sınırlı bir kapasiteleri var. Küçük bir bölümü geçebilirler, ancak derinlere inemezler. Bu kapasiteye sahip değiller.” şeklinde konuştu.

ATEŞKESİ DESTEKLİYORUM

Trump, “Aylar içinde bir nükleer bombaya sahip olabilirler. Irak savaşını istemedim, ‘Gitmeyin’ dedim. Karar vermem gerekiyor ama şu an kesin bir şey söyleyemem. Bu kararı ne zaman vereceğimi koşullara göre belirleyeceğim. İsrail, savaş sırasında iyi işler başarıyor, İran ise daha az iyi. Ateşkesi destekliyorum. İbrahim Anlaşmalarının hayata geçmesi benim için öncelikli.” dedi. Trump, İran’ın dünyanın en önemli petrol kaynakları üzerinde duruyorken neden nükleer silah peşinde koştuğunu anlamadığını da vurguladı.